Et de cinq ! S’il peine à décoller avec sa franchise des Hornets, LaMelo Ball a enchaîné les succès avec Puma et sa ligne signature « MB » depuis 2021. La collection s’est rapidement démarquée et a su atteindre le cœur du public par son côté décalé, venu de nulle part, au point d’en faire aujourd’hui une référence sur le marché des sneakers.

Chaque année, la sortie de la « MB » a nourri davantage d’attente, et Puma avait jusque-là su répondre par ses innovations, tout en préservant l’ADN qui a fait son succès, depuis la MB.01. La MB.05 reste dans cet esprit et a donc honoré son attelage initial, au niveau de la coupe et de la composition de sa semelle, équipée d’une bonne dose de mousse Nitro.

Le modèle se démarque donc cette année par ses deux scratchs recouvrant les lacets et formant deux ailes, parmi les symboles inspirés des tatouages du joueur depuis le début. Les différents coloris ont offert un bel aperçu de tout le potentiel encore à explorer au niveau motifs et matériaux pour accentuer la singularité de cette cinquième MB, qui arrive encore à surprendre dans le bon sens.

CONFORT GÉNÉRAL

La collection MB a développé son propre style au fil des années tout en gardant des éléments intangibles, qui forment aujourd’hui l’ADN de la ligne. On retrouve sa pointe arrondie, sa coupe mid, et toujours pratiquement le même confort, avec sa semelle imposante.

Le confort général a toujours été l’un des points forts de la Puma MB, et cette cinquième version ne déroge pas à la règle. Le rembourrage au niveau de la cheville est appréciable et généreux, tout comme celui de la languette.

Seul petit bémol, l’aération, qui peut légèrement varier selon les coloris et les textures, mais qui reste globalement minime.

Note : 8,5

AMORTI

On connaît les atouts de la semelle « made in MB » avec son imposante couche de mousse Nitro qui s’affine légèrement vers l’avant du pied en guise de semelle intermédiaire. Un attelage simple mais toujours aussi efficace.

Le rendu est toujours aussi agréable en termes de confort, au niveau du talon tout particulièrement, et de qualité d’amorti. C’est bien l’un des points forts de cette cinquième MB du nom, cette année encore.

Note : 9

TRACTION

On reste là aussi dans le haut du panier avec une paire qui accroche bien au sol et apporte cette touche de dynamisme essentielle dans le jeu du meneur des Hornets.

La MB.05 n’a rien à envier à la concurrence en ce sens avec les motifs de sa semelle extérieure en caoutchouc à chevrons qui font parfaitement le travail, même sur les appuis latéraux les plus exigeants ou les départs explosifs.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Puma a décidé d’innover en essayant de renforcer le maintien du pied tout en gardant de la liberté de mouvement au niveau de la cheville.

Le choix d’incorporer deux scratchs pour recouvrir les lacets s’est alors imposé de lui-même. L’effet n’est pas exceptionnel, mais bien présent, à condition de bien serrer les deux sangles.

La stabilité est toujours plutôt correcte depuis la première MB. Même si on se sent un peu « haut », le confort et les contours de la semelle font qu’on reste toujours maître de ses appuis.

Note : 8,5

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La MB.05 a frappé très fort dès la sortie de ses premiers coloris, multipliant les différents motifs pour recouvrir sa tige. La collection est devenue une référence en développant son style flashy et a encore réussi à surprendre sur cette cinquième version.

Parmi les nouveautés, on peut citer la structure en mesh composée de « 1 », le barbelé moulé autour du talon inspiré des tatouages de LaMelo Ball, tout comme le crâne moulé au niveau de la semelle extérieure. Mais ce sont surtout les deux scratchs en forme d’aile pour recouvrir les lacets qui offrent toute sa singularité à cette MB.05. Au-delà du maintien, les deux ailes assurent aussi au niveau design, finement travaillé et dont la texture peut également varier selon les coloris.

Tous les autres « Easter Eggs » et inscriptions habituelles sont également au rendez-vous, comme le « One of 1 », le « Not From Here », ainsi qu’un magnifique logo de phénix brillant figurant sur le talon.

La durée de vie de la semelle devrait être plus que correcte, ce qui reste encore le plus important. La tige pourrait être plus friable selon les coloris. Et surtout, attention à prendre bien soin des scratchs pour en préserver le meilleur effet dans le temps.

Note : 8,5

VERDICT DE LA MB.05

Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.

Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.

Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 445 grammes

Prix : disponible à 125 euros sur Basket4Ballers (coloris « World Tour » en promo à 100 euros)

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

