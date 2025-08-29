C’est le grand jour pour la MB.05 !

L'annonce de Puma était attendue, et pour cause, la collection signature de LaMelo Ball est sans doute celle qui a rencontré le plus de succès ces quatre dernières années. L'équipementier a donc mis fin au suspense il y a un mois en dévoilant les premiers clichés de la MB.05 avec un coloris inaugural baptisé « World Tour »… qui vaut le détour !

Au niveau du design tout d'abord, la MB.05 a été particulièrement soignée avec une tige composée de superpositions de mesh, de finitions en TPU et toujours plus de motifs divers, rappelant notamment les (nombreux) tatouages du meneur des Hornets. C'est le cas sur la tige mais aussi sous la semelle avec un motif de tête de mort sous le talon.

Mais la principale innovation réside dans ce double strap recouvrant une partie des lacets pour former un X. On retrouve également le « 1 » sur la languette et le Phénix sur le talon, comme sur les versions précédentes.

Ce premier coloris « World Tour » a également été travaillé, avec une base rose-violet contrastée par des touches argentées. L'ensemble est assorti de paillettes pour faire briller LaMelo Ball en toutes circonstances.

La sortie mondiale de la MB.05 avait été programmée pour le 29 août, et nous y sommes ! Le modèle est à retrouver à 125 euros sur Basket4Ballers.