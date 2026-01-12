Deux nouveaux coloris pour la A.E. 2

Il n’y a pas que sur les terrains qu’Anthony Edwards maîtrise l’art du contre-pied. Adidas a ainsi pris tout le monde de vitesse ce week-end en mettant à la vente deux coloris de la A.E. 2, initialement prévus pour le courant du mois de janvier. Du “Ant-man” tout craché, toujours là où on ne l’attend pas !

On retrouve tout d’abord la version “Black&Yellow”, dévoilée la semaine dernière, habillant la deuxième chaussure signature d’Anthony Edwards d’un ensemble noir et jaune. Adidas a pris encore plus d’avance pour le coloris “VDay”, qui célèbre le 14 février, jour de la Saint-Valentin avec une tige et une semelle en rose et noir, assortie de quelques touches d’orange, pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette et les trois bandes sur le talon.

Avec ces deux nouveaux coloris, la A.E. 2, sortie il y a à peine plus de trois mois, dispose désormais de sept versions différentes disponibles pour le public français. Les A.E 2 “VDay” et “Black&Yellow” sont à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.