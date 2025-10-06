Les grands débuts de la A.E. 2 !

Elle se sera faite attendre ! Près de deux ans après la sortie de la A.E. 1, la deuxième chaussure signature d'Anthony Edwards est enfin disponible pour le grand public ! Avec la collection Harden, et l'éclosion de Donovan Mitchell au plus haut niveau, la ligne signature d'Anthony Edwards a été l'un des récents succès à mettre au crédit d'adidas.

L'occasion de rappeler que ce léger contre-temps est tout simplement dû à l'exigence du joueur, qui n'a pas apprécié la version initiale de la A.E. 2, renvoyant adidas à ses études. La marque aux trois bandes a ainsi présenté les contours de ce qui devait être la A.E. 3, et cette fois, « Antman » a donné son feu vert.

Le « Peach State » à l'honneur

La « cage » latérale en TPU s'est affinée, prenant place sur les côtés de l'avant de la chaussure pour laisser place à une empeigne en mesh plus classique. Le reste semble assez similaire, que ce soit la partie supérieure dans un style « chausson », qu'on retrouvait aussi sur la « Ice Trae » ou encore sur l'embout avant de la paire. Le logo adidas figure toujours sur le talon, tout comme celui du joueur sur la languette

Ce coloris « With Love » en rose, orange (et noir) lui donne un côté « pêche » qui vient rappeler les origines géorgiennes d'Anthony Edwards. Bien que revu, le design a préservé l'ADN de la A.E. 1 sur cette deuxième version.

La A.E.2 « With Love » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.