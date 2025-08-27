La A.E. 2 sortira bien en octobre !

On prend des nouvelles de la A.E.2, placée au cœur de la tournée promotionnelle organisée en Chine par adidas, à laquelle Anthony Edwards en personne a été conviée. Et la première bonne nouvelle, c'est que la deuxième chaussure signature de l'arrière des Wolves ne sortira pas fin janvier 2026, comme précédemment annoncé, mais le 4 octobre prochain !

Ce fut également l'occasion d'en savoir plus sur l'élaboration de cette paire, qui va sortir près de deux ans après la première. La raison de ce léger contre-temps ? L'exigence d'Anthony Edwards, qui n'a pas apprécié la version initiale de la A.E. 2 présentée par adidas. La marque aux trois bandes a ainsi présenté les contours de ce qui devait être la A.E. 3, et cette fois, « Antman » a donné son feu vert.

Le “Peach State” à l'honneur

Ce coloris « With Love » en rose, orange et noir avait déjà fuité. C'est l'occasion de rappeler que ce teint principalement « pêche » vient rappeler les origines géorgiennes d'Anthony Edwards. Bien que revu, le design a préservé l'ADN de la A.E. 1 sur cette deuxième version.

La “cage” latérale en TPU s'est affinée, prenant place sur les côtés de l'avant de la chaussure pour laisser place à une empeigne en mesh plus classique. Le reste semble assez similaire, que ce soit la partie supérieure dans un style “chausson”, qu'on retrouvait aussi sur la “Ice Trae” ou encore sur l'embout avant de la paire. Le logo adidas figure toujours sur le talon, tout comme celui du joueur sur la languette

Le prix de la A.E. 2 a également été dévoilé : 130 euros.

(Via SneakerNews)