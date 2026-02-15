James Harden a trouvé chaussure à son pied avec adidas. La nouvelle recette, initiée depuis la Harden Vol. 7 avec un modèle simple, futuriste, bicolore, a complètement relancé la cote du nouvel arrière de Cleveland sur le marché mondial.

La Harden Vol. 9 a ainsi permis à sa collection d’atteindre des sommets avec un modèle particulièrement réussi, sans doute le plus marquant de la décennie. C’est dire la pression qui pesait sur adidas pour la Harden Vol. 10, une paire pas comme les autres, symbolisant dix ans d’une riche collaboration.

Puisqu’il n’était pas question de révolution, la dixième paire signature de James Harden marche dans les pas de la précédente, en espérant embrasser le même chemin sur les parquets et en rayons. L’attelage de la semelle, principalement composée d’une couche de mousse « Boost », et la semelle intermédiaire garantissent les mêmes qualités de confort et de dynamisme. Au final, seule la tige se transforme en un espèce de vaisseau moulé en TPU ondulé. L’esprit et l’ADN des dernières Harden sont bien là. Le succès sera-t-il encore au rendez-vous ?

>> Acheter la Harden Vol.10 sur Basket4ballers

CONFORT GÉNÉRAL

Comme c’est le cas depuis la Harden Vol. 7, la Harden Vol. 10 n’a pas de languette mais un « col chaussant », dont il faut prendre soin à chaque laçage. Une particularité que le joueur et sa communauté semblent apprécier. La première sensation qui ressort ensuite est l’effet de maintien apporté par les deux parois en TPU ondulé. Le mot « comprimé » prend tout son sens !

Pas de surprise sur le confort apporté par la mousse Boost en guise de semelle intermédiaire. Pas de surprise non plus sur le manque d’aération de l’attelage, si ce n’est par la partie supérieure de la paire, un peu comme sur les précédentes…

Note : 8

AMORTI

Pas de nouveautés ni d’artifice pour la composition de la semelle qui reprendre l’attelage mousse « Boost » à un revêtement extérieur en caoutchouc. La dose de mousse est suffisamment équilibrée pour garder un côté dynamique sur ses appuis, tout en apportant sa touche de confort, peut-être un poil plus que sur la A.E. 2 d’Anthony Edwards.

Note : 8,5

TRACTION

Pas de doute, la Harden Vol. 10 est faite pour y aller à fond, forte d’une semelle extérieure en caoutchouc à chevrons conçue pour l’aventure. La qualité du maintien incite aussi à pousser sur les appuis et assurer les démarrages les plus vifs. L’adhérence est en tout cas au rendez-vous avec des contours également dessinés pour les profils agressifs comme celui de James Harden.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Les deux points forts de la paire ? Le maintien est optimal, au niveau du talon d’abord avec un renfort en TPU qui vient compléter le rembourrage en mousse. Le pied est parfaitement comprimé par les plaques en TPU, tandis que la cheville est libre de tout mouvement. L’ensemble est plutôt « sécurisant » puisque le pied ne bouge pas même au plus fort de l’action.

La stabilité globale est également très bonne et c’est également un point important. Les contours de la semelle extérieure assurent aussi sur ce point. On peut également souligner le seul apport pour compléter la semelle avec une plaque de TPU rigide sous le milieu du pied pour éviter de trop s’enfoncer et garantir des départs vers l’avant plus saignants.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La collection Harden s’est offerte une nouvelle vie depuis la Harden Vol. 7 et ses derniers modèles ont refait surface en haut de l’affiche. La Harden Vol. 10 n’a donc pas chamboulé les codes, que ce soit au niveau technique mais aussi du design.

Adidas s’est contenté d’innover en accentuant le côté futuriste avec ces plaques ondulées en TPU moulé sur une tige toujours bicolore. Pour le reste, avec le col, le logo du joueur sur la languette et les trois bandes d’adidas sur le talon n’ont pas bougé. Le thème « UNO » pour « Under No One » (« en dessous de personne »), pimente un peu le tout, les deux références apparaissant à deux endroits au niveau de la semelle.

Les premiers coloris dévoilés gardent le même principe bicolore que ces dernières années. A noter toutefois que la Harden Vol. 10 a pour spécificité de briller dans l’obscurité. Seulement trois coloris sont pour l’instant disponibles en France pour ce modèle sorti il y a tout juste deux mois.

Le modèle a de quoi offrir une bonne durée de vie, que ce soit au niveau de la tige moulée et uniforme, ou de la semelle. Le point le plus fragile se situe sans doute au niveau du col, susceptible de souffrir à chaque fois qu’on chausse la paire. D’où l’importance d’en prendre le plus grand soin et de l’enfiler sans forcer.

Note : 8,5

VERDICT DE LA HARDEN VOL. 10

Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.

A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 485 grammes

Prix : disponible à 160 euros sur Basket4ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : KD 18 – GT Cut 3 – GT Hustle 3 – Book 1 – LeBron 22 – LeBron 21 – KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 6 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – Ja 2 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Tatum 3 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Luka 3 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8 – A.E. 2 – A.E. 1

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5 – Big Triangle 4 – ANTA KAI 3

Puma : MB.05 – MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – All-Pro Nitro 2 – Scoot Zeros – Stewie 3 – Stewie 4

Converse : SHAI 001

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11 – Curry 12