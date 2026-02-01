La Anta Kai 3 sera la chaussure signature de la renaissance pour Kyrie Irving. Toujours convalescent après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de saison dernière, le meneur des Mavs sait qu’un petit bijou l’attend au bout du tunnel.

Directeur de la création de l’équipementier chinois depuis 2023, Kyrie Irving a su développer une identité singulière, principalement inspirée de ses origines amérindiennes. Sa collection signature est montée en gamme au niveau performance au fil des années jusqu’à offrir cette Kai 3 à classer parmi les modèles les plus aboutis de la saison.

Sortie il y a deux semaines, la Kai 3 marque également un renouveau pour Anta, qui a débarqué à l’automne dernier sur le marché européen et qui va disposer d’un modèle de haut niveau pour poursuivre sa promotion. Même Stephen Curry y est allé de son petit coup de pouce en la portant cette semaine lors du match entre les Warriors et les Mavs.

CONFORT GÉNÉRAL

La chaussure assure côté maintien et comprime donc plutôt très bien le pied une fois lacée. On sent le renfort en TPU à la base du talon, la base de la cheville est bien sécurisée et le reste du pied aussi.

Le confort est bien présent, notamment grâce à une semelle intermédiaire plutôt épaisse. La tige est légère et la languette aussi assez fine. L’ensemble aurait toutefois pu bénéficier de quelques points d’aération.

Note : 8,5

AMORTI

La Kai 3 bénéficie d’une toute nouvelle semelle intermédiaire avec une généreuse dose de mousse N2 injectée d’azote. Le rendu est très bon avec une pointe de confort au niveau du talon, pour un amorti confortable.

L’impression que l’ensemble gagne en réactivité vers l’avant. La semelle est suffisamment épaisse pour garantir un bon amorti mais on ne s’enfonce pas dedans pour autant. L’ensemble reste assez rigide pour assurer un super rebond et des appuis dynamiques.

Note : 8,5

TRACTION

Félicitations à Anta pour avoir fait de la semelle extérieure de la Kai 3 son gros point fort. Le modèle était évidemment attendu sur ce point, tant Kyrie Irving est une référence pour ses changements de direction et ses appuis ultra vifs. Le résultat est vraiment impressionnant !

L’adhérence de la semelle en caoutchouc antidérapant est parfaite. Les motifs à chevrons remontent assez haut sur les parties latérales avant, avec des contours élargis pour accompagner les appuis le plus loin possible. L’avant du pied est parfaitement verrouillé, grâce au nouveau système de stabilité et à ses lignes superposées qui accompagnent le mouvement naturel du pied.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

On pourrait penser qu’un Kyrie Irving laisserait un peu de liberté de mouvement à ses pieds. C’est tout le contraire, il a besoin que ceux-ci soient parfaitement maintenus pour pouvoir y aller à fond. Le talon est bien maintenu grâce à son renfort intérieur en TPU, la cheville l’est également, et le reste du pied est bien comprimé. A l’arrivée, c’est là aussi un gros plus de la paire.

La stabilité est également de très bonne facture avec une base plutôt large et des contours avant dessinés pour assurer le coup. Le dispositif bénéficie également de la plaque de fibre de carbone sous le milieu du pied pour bien soutenir l’ensemble.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

On peut compter sur la fibre artistique de Kyrie Irving pour redoubler d’imagination et de créativité afin de surprendre à chaque coloris de la Kai 3. Le modèle a démarré très fort avec sa version inaugurale baptisée « CNY » pour « Chinese New Year », avec un dégradé entre bleu rose et jaune, marquant la transition de l’hiver vers le printemps. La tige est assortie d’une partie supérieure en blanc nacré, de finitions dorées et même d’un pendentif, sur lequel on retrouve le logo du joueur, également présent sur la languette et le talon.

Les nombreux motifs faisant référence à la culture et aux origines amérindiennes de la mère de Kyrie Irving restent l’une des marques de fabrique de cette Kai 3. Autant de finitions à retrouver sur le talon, la languette, à l’avant et à l’arrière de la semelle où figurent les mentions « Anta » et « Kai ». Parmi les nombreux « Easter eggs » à déceler un peu partout, on peut aussi lire la phrase « This billion dollar dream started in my backyard », présente sous le milieu de la semelle.

Niveau durée de vie, Anta a pris le soin de couvrir la base avant et la partie supérieure de sa tige d’une fine bande de TPU transparent. Le reste de la tige et l’attelage de la semelle devraient également être en mesure de résister raisonnablement dans le temps.

Note : 9

VERDICT DE LA KAI 3

Cette troisième chaussure signature de la collection Kai de Kyrie Irving marque l’arrivée en grande pompe de l’équipementier Anta Sports sur le marché européen. Celui-ci offre sans doute son modèle le plus abouti en termes de performance.

On retrouve en effet un modèle dans le plus pur style de Kyrie Irving, avec des qualités d’adhérence époustouflantes, un bon maintien et une nouvelle semelle intermédiaire suffisamment épaisse pour le confort et réactive pour assurer des appuis les plus explosifs.

Le design et la touche de Kyrie Irving au niveau du style sont désormais bien identifiés et contribuent à la singularité du modèle. Celui-ci a en tout cas de quoi se classer parmi le haut du panier, comme lors des plus belles années de l’insaisissable meneur.

Note : ⭐⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 435 grammes

Prix : disponible à 135 euros sur le site officiel d’Anta

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : KD 18 – GT Cut 3 – GT Hustle 3 – Book 1 – LeBron 22 – LeBron 21 – KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 6 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – Ja 2 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Tatum 3 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Luka 3 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8 – A.E. 2 – A.E. 1

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5 – Big Triangle 4

Puma : MB.05 – MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – All-Pro Nitro 2 – Scoot Zeros – Stewie 3 – Stewie 4

Converse : SHAI 001

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11 – Curry 12