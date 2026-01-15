La Anta KAI 3 déjà dans les starting-blocks !

Ça pour une surprise, c’est une surprise ! Anta Sports avait bouclé l’année 2025 en frappant très fort, débarquant sur le marché européen avec la gamme de son directeur de la création, Kyrie Irving.

L’occasion de remettre la KAI 1 au goût du jour, de propulser la sortie de la KAI 2, de la KAI 2 SPEED, et de lancer trois modèles alternatifs lifestyle : la Hélà Style, Hélà Code et Hélà Tribe, rien que ça !

Mentalité Kai 3.0

L’équipementier chinois a même marqué le coup en sortant la KT 10, dixième chaussure signature de Klay Thompson, une grande première pour le Vieux Continent ! L’année 2026 démarre au moins autant d’ambition du côté d’Anta qui vient dévoiler la troisième chaussure signature de Kyrie Irving, la Anta KAI 3, un modèle qui marquera la renaissance du meneur des Mavs dont le retour sur les parquets est prévu en 2026. Cette Anta KAI 3 incarnera ainsi la mentalité “KAI 3.0”, célébrant le retour d’un Kyrie Irving tout neuf et plus déterminé que jamais.

Anta attaque donc l’année avec le lancement de ce nouveau modèle et son premier coloris “CNY”, pour “Chinese New Year” (“Nouvel An Chinois). Celui-ci sera disponible en édition limitée, il faudra donc s’inscrire par email afin d’espérer accéder à la phase suivante.

Performant sans négliger le style

Côté technique, les innovations seront au rendez-vous, avec stabilité, la fluidité et la réactivité comme ligne directrice. On retrouve notamment une semelle intermédiaire composée de mousse N2 injectée d’azote et munie d’un amorti “Nitro Edge” amélioré, et un revêtement extérieur amélioré sous l’avant du pied, où on retrouve des lignes superposées suivant le mouvement naturel du pied. L’ensemble devrait donner le compromis parfais entre explosivité, reactivité et confort.

Au niveau design, on retrouve l’ADN des deux précédents modèles, avec le magnifique logo du joueur, rappelant un peu celui des New York Yankees, sur la languette. Sa silhouette aérodynamique est inspirée du faucon pèlerin, l’oiseau le plus rapide du monde, et son empeigne respirante permet une meilleure aération, un détail à ne pas négliger. Le premier coloris CNY célèbre donc le Nouvel An Chinois et se présente avec des tons de beige, d’or et de rouge pour symboliser la la protection, l’abondance et le renouveau.

La Anta KAI 3 sera officiellement disponible à partir du 17 janvier sur le site officiel d’Anta Sports, au prix de 135 euros. Comme le premier coloris “CNY” est conçu en édition limitée, il faudra passer par une étape de sélection en s’inscrivant par email ici.