KT 10, la dixième chaussure signature de Klay Thompson

L’année 2015 avait été riche pour Klay Thompson, entre un premier titre NBA acquis avec les Warriors et le début d’une nouvelle aventure chez un nouvel équipementier, préféré à Nike : Anta Sports. L’arrière des Warriors avait été la première grosse pioche d’Anta Sports, qui en a fait son égérie principale depuis.

Près de dix ans plus tard, l’équipementier chinois a récompensé la fidélité du shooteur qui évolue désormais à Dallas avec la sortie de sa dixième chaussure signature, la KT 10 ! La tige entre mesh et cuir est dotée d’un œillet en TPU et de et de fils de nylon sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied. Une plaque en TPU complète également la semelle intermédiaire en mousse « Nitrogen » sur les parties latérales.

Anta a déjà sorti deux coloris à la vente, une version « Crossing Time » en blanc et gris avec un dégradé allant du jaune au bleu sur la semelle intermédiaire, et une autre baptisée « Time Capsule », en noir et blanc avec des finitions dorées.

Les deux coloris de la Anta KT 10 sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel d’Anta Sports au prix de 130 dollars, et on imagine qu’il la portera mardi pour les retrouvailles avec les Warriors.