La KAI 2 SPEED sur la ligne de départ !

Fin 2024 le marché américain avait eu le privilège de bénéficier d’un modèle alternatif à la première chaussure de Kyrie Irving développée par Anta avec le lancement de la Kai 1 SPEED . Tout aussi haut en couleurs et dynamique au niveau des appuis, le modèle se distinguait en étant un peu plus léger.

Alors que la Kai 2 réalise des débuts très prometteurs, propulsés par l’arrivée d’Anta sur le marché européen, l’heure est déjà venue de passer à la vitesse supérieure avec la promotion de la Anta Kai 2 SPEED !

La paire garde le même ADN que la précédente, avec toujours autant de motifs rappelant les origines amérindiennes du meneur des Mavs, mais également au niveau technique, avec une tige au design revisité, toujours aussi légère et axée également sur le maintien du pied. La semelle offre amorti et réactivité avec notamment sa mousse Nitro Edge au niveau intermédiaire. L’ensemble favorise plus que jamais les profils explosifs, similaires à celui de Kyrie Irving.

Niveau coloris, l’Europe aura droit à deux coloris : le Triple Black et le Butterfly Dance. Le premier tire son inspiration de la couleur du masque de protection que Kyrie avait porté le 18 décembre 2012, après s’être fracturé la mâchoire. C’était contre les Knicks, et ce match est devenu l’une des meilleures performances de sa carrière professionnelle.

Le second s’inspire des mouvements élégants de Kyrie Irving sur le terrain où chaque changement de direction et chaque accélération évoquent un papillon virevoltant. La palette présente un thème blanc et violet, avec le logo mis en valeur par un dégradé de violet.

La KAI 2 SPEED sera disponible en France à partir du 5 décembre au prix de 125 euros.