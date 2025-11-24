La ANTA KAI 2 en collaboration avec Kyrie Irving revient en force !

-> Voir le site ANTA Europe

Victime d’une rupture d’un ligament croisé antérieur du genou il y a sept mois, Kyrie Irving a de quoi retrouver le sourire ! Sa convalescence touche à sa fin et s’est déroulée comme prévu jusqu’à présent, à tel point qu’un retour dès la fin décembre est déjà envisagé par Dallas !

Durant toute sa rééducation, le meneur des Mavs a également pu s’investir dans son rôle de directeur de la création de son sponsor ANTA Sports, avec qui il a déjà sorti deux chaussures signature ! Le succès de la ANTA KAI 2, sortie fin juillet, bat toujours son plein et va bientôt étoffer sa collection avec deux nouveaux coloris !

ANTA Sports débarque sur le Vieux Continent

Pour fêter l’arrivée en grande pompe d’ANTA Sports sur le marché européen, deux nouvelles versions de la ANTA KAI 2 sont sorties le 21 novembre. On retrouvera notamment ce magnifique coloris « KING OF THE COURT » pour mettre en lumière la maîtrise de Kyrie Irving en un contre un.

La tige se présente dans un bleu roi éclatant, avec pour nouveauté cette fois une sangle Velcro recouvrant les lacets portant une insigne rappelant une ceinture de champion de boxe. La semelle est composée d’une couche de mousse « Nitrogen » sur la partie intermédiaire, et d’un revêtement extérieur en caoutchouc antidérapant, également bleu.

-> Acheter KAI 2 KING OF THE COURT

ANTA Sports ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’un autre coloris « Clutch » est aussi disponible. Ce modèle met à l’honneur le sang-froid de Kyrie Irving et donc son côté décisif. On se rappelle surtout de son 3-points qui avait scellé la victoire des Cavs sur le parquet des Warriors lors du Game 7 des NBA Finals 2016. La tige est habillée d’une base noire assortie de finitions en beige, rouge et vert pâle.

Les ANTA 2 « KING OF THE COURT» et KAI 2 « Clutch » seront disponibles sur le site officiel d’ANTA Sports Europe dès le vendredi 21 novembre au prix de 125 euros chacune.

-> Acheter KAI 2 Clutch

Article rédigé en partenariat avec les équipes d’ANTA