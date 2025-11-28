La Anta Kai 1 « Crown Jewel », un nouveau bijou pour Kyrie Irving

Anta Sports poursuit son arrivée en grande pompe sur le marché européen. Après avoir sorti deux nouveaux coloris de la Kai 2, deuxième chaussure signature de Kyrie Irving, ainsi qu’une toute nouvelle collection du nom de son directeur de la création, c’est la Kai 1 qui va étoffer sa gamme avec la sortie en Europe du coloris baptisé « Crown Jewel ».

Le modèle se présente avec une tige en violet améthyste et se distingue par son strap recouvrant les lacets pour assurer un bon maintien, mais aussi ses franges à l’arrière de la chaussure, en clin d’œil aux origines amérindiennes du meneur des Mavs. La tige en mesh et TPU léger est également ornée de motifs chakra.

La semelle en mousse Nitro Edge est assortie d’une semelle extérieure en orange translucide pour mêler confort, réactivité et adhérence. La Anta Kai 1 « Crown Jewel » avait déjà été aperçue la saison dernière aux pieds de Kyrie Irving, et plus récemment portée par Brittney Sykes lors du WNBA All-Star Game.

Ce sera en revanche une grande première pour le marché français puisque la Anta Kai 1 « Crown Jewel » est désormais disponible sur le site d’Anta Sports au prix de 125 euros.