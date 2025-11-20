ANTA débarque en Europe avec la collection Hélà et la série KAI de Kyrie Irving

ANTA dévoile à Paris les collections Hélà et KAI de Kyrie Irving, alliant performance, héritage et narration.

Anta, marque en pleine expansion, vient de lancer officiellement ses plateformes européennes et britanniques, désormais accessibles sur eu.anta.com. Pour marquer l’occasion, la marque a choisi Paris et le concept store Footpatrol pour accueillir, depuis le 18 octobre, une présentation immersive des collections conçues par Kyrie Irving, figure de proue de son expansion internationale. Depuis le début de leur partenariat, le meneur des Mavericks et Anta façonnent un univers où technologie, héritage culturel et storytelling coexistent dans une approche quasi artisanale. Leur mantra : l’amour du basket est universel.

Parmi les nouveautés, le modèle lifestyle Hélà Style « Roots » occupe le devant de la scène. Conçu exclusivement pour l’ancien champion NBA, il allie une esthétique inspirée du skate à un symbolisme très personnel.

Sa semelle extérieure, divisée en quatre sections (Root, Court, Tribal et Cultural), sert de carte d’identité spirituelle au meneur de jeu : famille, maîtrise, héritage autochtone et harmonie intérieure.

Dans le même ordre d’idées, il y a les Hélà Code et Hélà Tribe. Le premier est un modèle « performance », qui combine l’expertise technologique d’Anta avec des textures et des graphismes inspirés par l’histoire de Kyrie et son héritage amérindien. Plus axé sur le style de vie, le modèle Hélà Tribe s’inspire encore davantage des racines du joueur.

Sur le terrain, Anta fait la promotion des KAI Series. Le duo phare des chaussures signature de Kyrie, directeur artistique de la marque KAI 1, premier modèle de la gamme, il a rencontré un franc succès auprès du grand public, avec une tige particulièrement travaillée qui mettait en avant les origines amérindiennes du meneur des Mavs.

Le modèle se distingue également par sa fermeture Velcro sur les lacets. Le logo de Kyrie Irving apparaît sur la languette et sous la semelle. La semelle est dotée de la même mousse « Nitrogen » que la KT10 de Klay Thompson.

Sorti en juillet, le KAI 2 incarne la philosophie « Know Your Power » (Connais ta puissance), avec une flexibilité et une traction accrues conçues pour les dribbleurs.

Article sponsorisé, rédigé avec les équipes d’Anta