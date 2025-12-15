Le grand jour de la Harden Vol. 10 !

Adidas est de retour en force ces dernières années et la ligne signature de James Harden y est pour beaucoup. Avec le succès de la toute nouvelle ligne dessinée pour Anthony Edwards, il faut reconnaître que les dernières Harden Vol. 8 et 9 ont complètement changé la donne, redonnant un nouvel élan à la collection Harden, avec un style futuriste, bicolore, simple mais diablement efficace.

Dévoilée pour la première fois en Chine cet été lors d’une tournée promotionnelle de l’arrière des Clippers, la Harden Vol. 10 était attendue au tournant depuis un moment. La paire a finalement été présentée officiellement la semaine dernière et là voilà déjà dans les rayons en France.

« Depuis le tout début avec adidas, je voulais créer une chaussure qui relie d’où je viens à l’endroit où je vais. La Vol. 10 est bien plus spéciale : c’est un reflet de tout ce que nous avons construit et de ce que je veux laisser derrière moi », a précisé James Harden à cette occasion.

Le modèle garde l’ADN de la version précédente, avec cette fois une tige moulée en forme de cercles sur les parois latérales selon le choix du joueur, et une semelle composée d’un amorti Lightboost sur toute la longueur. Ce premier coloris « Imma Be a Star » ressort ici d’un gris scintillant avec un col ajusté et une languette en noir. Au-delà des motifs classiques, comme le logo du joueur qu’on retrouve sur la tirette et qui brille également dans l’obscurité, le modèle est en effet rempli de détails rappelant l’ascension incroyable de la superstar californienne, comme sa devise « Under No One ».

La Harden Vol. 10 « Imma Be a Star » est disponible depuis aujourd’hui, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros !