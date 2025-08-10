De passage en Chine, James Harden dévoile la Harden Vol. 10 !

Sous l'impulsion de la collaboration avec le designer Jalal Enayah, la ligne signature de James Harden est de nouveau sur la pente ascendante. Les Harden Vol. 8 et 9 ont acté ce changement de cap en adoptant un nouveau style plus singulier, futuriste, affiné, avec des modèles uniquement bicolore. Après le retour en force de la ligne signature de “The Beard” sur la Harden Vol. 8, l'ensemble a été bonifié début 2025 avec une Harden Vol. 9 qui a fait un carton !

James Harden n'est définitivement pas un joueur comme les autres, avec une personnalité qui dénote aussi parmi les superstars de la ligue, et sa ligne signature se devait de le refléter, ce qui est désormais le cas.

“Dès que tu les vois, tu te dis :”Oh waouh, qu'est ce que c'est ?”. Et ensuite tu sais : “Ce sont les Harden”. Nous avons notre propre style et notre propre classe”, a-t-il récemment déclaré à Slam.

Rendez-vous en 2026 ?

La sortie de la Harden Vol. 10 est donc très attendue et le suspense a pris fin cette semaine, lors de la publication des premières images de la paire, à l'occasion de la tournée promotionnelle du joueur en Chine. Deux clichés seulement ont été publiés, mais permettent de voir qu'adidas a conservé le même moule que les deux modèles précédents, en espérant connaître le même succès.

On voit à nouveau une chaussure bicolore, ici en gris et noir, avec le même col chaussant que sur les deux versions précédentes, et sans doute avec une semelle toujours composée d’un amorti « Boost » et de mousse “Lighstrike”. Les trois bandes parcourant l'empeigne sont désormais remplacées par des motifs circulaires moulés.

Il faudra encore patienter pour en savoir un peu plus sur cette Harden Vol. 10, qui n'est pas attendue avant la fin 2025 voire début 2026. Pour rappel, la Harden Vol. 9 était sortie fin janvier.

(Via SneakerNews)