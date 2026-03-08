Avant la déferlante »KAI« de la ligne développée pour Kyrie Irving, ANTA Sports a d’abord été représenté en NBA par Klay Thompson. L’année 2015 avait en effet été riche pour lui, entre son premier titre NBA acquis avec les Warriors et donc le début d’une nouvelle aventure chez un équipementier qui faisait alors ses premiers pas dans la ligue.

L’arrière des Warriors avait été la première grosse pioche de la marque ANTA Sports, qui en avait fait son égérie principale jusqu’à l’arrivée de Kyrie Irving, son actuel coéquipier à Dallas, en 2023.

Dix ans d’attente !

Dix ans plus tard, l’équipementier chinois a récompensé la fidélité du shooteur avec la sortie de sa dixième chaussure signature, la KT 10. L’événement est d’autant plus retentissant pour le marché français puisque c’est la première fois que ligne chaussure signature de Klay Thompson y est distribuée !

ANTA s’est montré à la hauteur de l’événement avec une paire qui revient aux fondamentaux et dispose de bien des atouts : maintien, aération, adhérence et dynamisme. La tige est en même temps classique et sophistiquée, entre mesh et cuir synthétique, dotée d’un œillet en TPU et de fils en nylon sur l’empeigne pour renforcer le maintien du pied.

Avec l’arrivée d’ANTA en Europe, la KT10 a ainsi l’occasion de s’offrir une nouvelle jeunesse et devrait ravir les nombreux fans de l’arrière shooteur, qui avaient jusque là dû batailler pour dénicher ses précédentes chaussures signature. Ce qui était encore du domaine du rêve il y a quelques temps est désormais réalité. Et comme lors des plus belles années de « Killa Klay », la KT10 est prête à dynamiter le marché !

>> Acheter la KT10 sur le site officiel d’ANTA

CONFORT GÉNÉRAL

Le premier ressenti est bon avec un rembourrage agréable au niveau de la languette et nécessaire au niveau du col pour contribuer au bon maintien de la cheville. Le maintien, c’est aussi l’élément qui ressort avec un renfort en TPU sur l’œillets du milieu, et des câbles en nylon sur l’empeigne qui agissent aussi en ce sens.

Le confort général est assez sommaire, le modèle ayant équipé sa semelle d’un attelage plutôt dynamique. Le gros point fort concerne en revanche l’aération de la tige, sans doute la plus « respirante » des paires testées depuis le début de saison. Un détail qui va avoir son importance alors que les beaux jours reviennent…

Note : 8

AMORTI

Une couche de mousse « Nitrogen » en guise de semelle intermédiaire, enrobée par des plaques latérales en TPU pour éviter qu’elle ne s’affaisse avec le temps. Pas de bulle d’air ou d’autre dispositif en complément. Le tout donne une semelle axée sur le rebond tout en offrant un amorti plus que correct.

L’ensemble plutôt sobre n’en demeure pas moins efficace. On est certes très loin du côté « moelleux » d’une mousse « Nike React » par exemple. Mais c’est le choix de cette KT 10, conçue pour les profils explosifs.

Note : 8

TRACTION

Les semelles extérieures d’ANTA n’ont rien à envier à la concurrence et le revêtement en caoutchouc à motifs à chevrons de cette KT10 permet une nouvelle fois à l’équipementier chinois de le démontrer.

Le modèle accroche très bien sol et garde une bonne adhérence en extérieur. Les contours extérieurs favorisent la prise de risque au niveau des appuis et impulsions sans la moindre crainte. Les premières sensations sont vraiment très bonnes.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

La collection de Klay Thompson avait innové sur la KT8 avec son »col convertible« pour essayer d’œuvrer sur le maintien de la cheville. La KT9 puis cette KT10 sont revenues sur des coupes plus basses, mais le maintien n’est pas négligé pour autant.

Le talon, soigné par ANTA depuis la rupture du tendon d’Achille de Klay Thompson en 2020, est maintenu par une base arrière en TPU, un rembourrage généreux combiné à un laçage qui contient bien l’ensemble. Même chose au niveau du pied avec le renfort en TPU sur l’œillet du milieu et les câbles en nylon sur l’empeigne qui contribuent aussi à un très bon maintien général.

Rien de négatif de particulier à signaler au niveau de la stabilité. On est bien sur ses appuis grâce à la bonne adhérence de la semelle extérieure et ses contours latéraux élargis qui aident aussi en ce sens. A noter également la présence d’une plaque en fibre de carbone sous le milieu du pied pour favoriser l’équilibre global.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Le design de la tige s’avère plutôt classique, d’autant que le marché français ne bénéficie pour l’instant que d’un seul coloris, baptisé « Dallas », aux couleurs de la franchise des Mavs, entre blanc, gris et touches de bleu. La tige en mesh respirant est assortie de superpositions de cuir synthétique, de câbles en nylon et de finitions en TPU, pour faire ressortir notamment le logo ANTA, dessiné à l’arrière de la chaussure.

Au delà du fait que la languette est agréable au toucher, les dernières touches de personnalisation restent assez sobres. Le talon est estampillé de la mention « KTX », la languette comporte le logo du joueur de Dallas, et sa signature se trouve sous la semelle extérieure. Un petit « X » métallique est également présent à la base des lacets pour rappeler le numéro 10 (X en chiffre romain) de la paire. Peu de détails donc, sans doute une volonté de plus d’axer avant tout le modèle sur l’aspect performance.

La durée de vie s’annonce également plutôt bonne, avec des contours avant protégés et un attelage relativement résistant. Les renforts latéraux qui forment une cage pour enrober la semelle intermédiaire devraient également maintenir cet aspect dynamique de la semelle dans le temps.

Note : 8,5

VERDICT DE LA ANTA KT10

L’arrivée de la dixième chaussure signature de Klay Thompson sur le territoire français est un petit événement et ANTA Sports s’est montré à la hauteur avec un modèle de performance de grande qualité pour l’arrière des Mavs.

Avec sa semelle réactive et dessinée pour les profils « slashers », son adhérence qui se classe parmi les plus fiables du marché, son maintien global est également l’un de ses points forts, et c’est aussi un aspect important pour un joueur de sa trempe, qui a fêté ses 36 ans il y a tout juste un mois.

Après avoir été le premier à faire confiance à ANTA il y a plus de dix ans maintenant, Klay Thompson voit à présent sa ligne signature vivre une nouvelle jeunesse, alors que la KT11 vient déjà de succéder à la KT10.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 450 grammes

Prix : disponible à 130 euros sur le site officiel d’ANTA SPORTS

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

