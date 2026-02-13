La ANTA KT 11 de Klay Thompson dans la lumière

Bien avant Kyrie Irving, et l’arrivée du meneur de Dallas au poste de directeur de la création d’ANTA Sports, il y a eu Klay Thompson. Alors star montante des Warriors aux côtés de Steph Curry, l’arrière shooteur a même été un précurseur en confiant son image à l’équipementier chinois il y a plus de dix ans déjà.

Sa ligne signature est malheureusement restée un peu dans l’anonymat en Europe, faute de distributeurs. Un mal qu’ANTA Sports a fini par corriger cette saison en sortant la KT10 en marge de la ligne KAI de Kyrie Irving pour célébrer son arrivée en grande pompe sur le Vieux Continent. A peine le temps d’en profiter, que l’heure de présenter la petite dernière, la KT 11, est déjà arrivée !

Une pluie de détails

Comme pour la ligne KAI, ANTA a mis le paquet en multipliant les détails renvoyant cette fois à l’immense carrière de Klay Thompson. Sa tige composée d’un tissage renforcé et assorti de bandes latérales en TPU œuvrent ainsi sur le maintien, du talon et du tendon d’Achille notamment, mais pas seulement. Celles-ci comportent en effet des mentions rappelant chacun de ses exploits.

On peut notamment lire quatre fois « Rings » en clin d’oeil à ses quatre titres NBA, mais aussi « 3-points Contest Title » ou encore « 37 points in a single quarter ». On en retrouve également sur la semelle, avec les années 2015, 2017, 2018, 2022 de ses quatre titres, le logo « double K » et aussi une illustration de son chien, Rocco à l’arrière. Niveau technique, la KT 11 va aussi faire la promotion d’une nouvelle semelle extérieure « LTR », plus légère et qui garantie une adhérence tout aussi bonne sur sol mouillé.

Le premier coloris « Still Klay » (écrit « St11 Klay ») fera honneur à la force de caractère de Klay Thompson, qui a su surmonter les épreuves pour rester au top. Celui-ci se distingue par son dégradé arc-en-ciel sur fond blanc, symbolisant l’espoir et la guérison, avec une texture inspirée des plumes d’aigle. Il sera accompagné d’un coloris « Christmas » en bleu glacé avec une texture “flocon” travaillée sur la tige et la semelle intérieure.

La ANTA KT 11 est sortie le 12 février au prix de 130 euros sur le site officiel d’ANTA Sports.

Profitant du week-end du All Star Game à Los Angeles et de l’ouverture de son tout premier magasin phare (flagship store) nord-américain à Beverly Hills, ANTA a annoncé la signature d’un partenariat à vie avec Klay Thompson, le premier contrat de ce type dans l’histoire d’ANTA Basketball. L’arrière des Mavericks sera parmi les premiers à porter les nouvelles chaussures dotées des technologies les plus avancées d’ANTA.

À l’avenir, il continuera de travailler avec ANTA pour soutenir le développement du basket chez les jeunes et inspirer davantage de jeunes à poursuivre leurs rêves.