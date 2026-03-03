C’est déjà l’heure de passer la troisième pour la ANTA KAI 3 ! Après avoir sorti les coloris « CNY » et « KAI Mentality », l’équipementier chinois a lancé le troisième coloris de la troisième chaussure signature de Kyrie Irving.

La version « 432 Hz » s’inspire ici de la fréquence du même nom et représente l’alignement physique, mental et spirituel. Le coloris se décline en violet, la fréquence la plus élevée du spectre visible, qui symbolise le silence, le calme et la concentration. Le rose représente la restauration physique et l’acuité mentale accrue. Enfin, les accents dorés métalliques font référence aux diapasons utilisés pour « élever et revigorer le corps au niveau moléculaire ».

Le tout donne cet ensemble transcendant avec une tige offrant un dégradé allant du rose au violet et ses finitions dorées. Comme sur les deux modèles précédents, on retrouve également un nouveau pendentif, cette fois en forme de plume indienne.

La KAI 3 « 432 Hz » est d’ores et déjà à réserver sur le site officiel d’ANTA Europe au prix de 150 euros.