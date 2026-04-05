La planète «sneakers» a tremblé mi-novembre, lorsque Stephen Curry et Under Armour ont officiellement annoncé la fin de leur collaboration, débutée en 2013. Superstar en devenir, le fiston de Dell Curry avait alors quitté Nike pour rejoindre l’équipementier américain, dont il est devenu l’égérie principale durant plus d’une décennie. Près de cinq mois plus tard, Stephen Curry, dont le grand retour est attendu ce soir face aux Rockets, est toujours «free agent», et se fait plaisir en portant une chaussure différente à chaque match.

Même si le divorce a été acté, le contrat commun convenait tout de même de commercialiser sa toute dernière chaussure signature, la Curry 13. C’est donc dans ce contexte délicat que la dernière chaussure signature de Stephen Curry estampillée « UA » est arrivée sur le marché, mi-février.

Pour ce dernier modèle, la Curry 13 a finalement bénéficié d’une exposition inespérée grâce au succès mondial du film d’animation « Goat : rêver plus haut », sorti au même moment, dans lequel les chaussures et la marque «UA» figurent au premier plan !

Cette collaboration bien sentie avec le film coproduit par Stephen Curry lui offre un formidable coup de boost, d’autant que cette dernière version a été soignée par Under Armour, avec une tige alliant maintien et légèreté, une semelle confortable mais qui favorise aussi les appuis les plus vifs, et une flopée de coloris qui nous replongent dans l’univers du film.

CONFORT GÉNÉRAL

Les premières sensations sont bonnes. Le modèle est « true to size » et les chaussures s’enfilent sans effort. On retrouve une languette similaire à la Curry 12, un poil plus grande, avec cet effet bombé très agréable au toucher. La languette est également bien aérée, un point important qui n’est pas négligé sur cette Curry 13.

Le maintien se fait également sentir une fois la paire bien lacée, tout comme l’effet de la cage « Splash » en EVA qui agit surtout sur le maintien de l’avant du pied. La semelle généreuse offre également son lot de confort au niveau du talon et de l’avant du pied.

Note : 8,5

AMORTI

Dans la lignée des derniers modèles signature de Stephen Curry, la semelle intermédiaire a travaillé l’aspect «confort». Disposée en deux plaques distinctes sous le talon et l’avant du pied, elle se compose d’une dose de mousse « Supercritical » bien moelleuse, affinée sur la partie avant pour favoriser un rebond dynamique.

L’ensemble est assorti d’une plaque « Pebax », similaire aux plaques en fibre de carbone, pratiquement sur toute la longueur, pour faire le lien entre les deux surfaces, tout en ajoutant de la stabilité et une pointe de rigidité à l’ensemble. Le rendu est très bon avec un amorti très confort, et rebond également réactif.

Note : 9

TRACTION

La semelle extérieure UA Flow fait partie des spécificités de la collection Curry chez Under Armour. On retrouve ses caractéristiques habituelles sur cette Curry 13, avec ses rainures profondes qui offrent une adhérence remarquable sur le parquet, mais qui perd en maîtrise sur d’autres surfaces, principalement en extérieur.

Les contours extérieurs de la semelle sont suffisamment généreux pour bien accompagner les appuis et impulsions. Pas de surprise, les retours sont très bons sur du parquet, un peu moins en extérieur.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien global est plutôt bon. La tige bien lacée comprime bien le pied, l’effet étant accentué à l’avant grâce à la cage « Splash » en lamelles EVA. La cheville est bien ajustée et le talon aussi, protégé par une fine coque intérieure à a sa base.

La stabilité, qui a pu être négligée par le passé, est également très bonne, et confère à l’ensemble un côté sécurisant à pleine vitesse. Encore une fois, les contours de la semelle extérieure favorisent la stabilité, et la plaque Pebax fait également son œuvre en ce sens, pour éviter que la semelle ne s’affaisse trop.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Le design est plutôt innovant même si on reconnaît la coupe Curry. La tige d’une base en mesh est ici assortie de cette cage « Splash » sous forme de lamelles EVA remontant sur l’empeigne. Le retour d’une languette « améliorée » et inspirée de la Curry 12 est également une bonne nouvelle.

Le reste des finitions relève du classique, avec le logo « Curry Brand » et celui d’Under Armour de chaque côté de la chaussure, au niveau du talon. Le logo, la mention « Under Armour » et le logo « Curry Brand » figurent également sous la semelle, ainsi qu’un tout petit « XIII » sous l’avant du pied. Le logo « Curry Brand » se trouve aussi à l’avant de la semelle extérieure et sur la languette, dont les contours comportent l’inscription « Wardell Stephen Curry – 13TH Edition ».

Là où la Curry 13 va surtout se démarquer, c’est par le choix de ses coloris, qui rendent hommage aux protagonistes du film, dans lequel la Curry 13 et plus globalement la marque Under Armour sont mises à l’honneur.

Tout le monde y passe, de la version rose et verte du jeune bouc Will Harris, le héros de l’histoire, à la flambante « Mane Attraction » en rouge-orange-jaune et noir, son principal adversaire, en passant par la « Lenny » en violet de son coéquipier girafe Lenny Williamson, avec à chaque fois une semelle intérieure personnalisée. Deux coloris « Splash Party » en bleu et « The City » en jaune et noir, sont également sortis en France, en clin d’œil à deux places fortes de l’élite du « Roarball ». A noter enfin le logo de lion sur la tirette de la Curry 13 qui renvoie également au lien avec le film. Ce dernier ayant fait un carton dans le monde entier, la Curry 13 s’offre là une exposition bienvenue.

S’agissant de la durée de vie, le modèle s’annonce comme léger mais résistant. La semelle semble fournie même s’il s’agira encore une fois de limiter son usage hors des parquets. Les lamelles en EVA sur les côtés s’avèrent être protectrices, mais il faudra aussi prendre soin de ne pas les écorcher.

Note : 9

VERDICT DE LA CURRY 13

Après treize ans d’une riche collaboration, Under Armour et Stephen Curry peuvent être fiers de cette dernière mouture. Sortie dans l’anonymat, trois mois après l’officialisation de la fin d’une aventure débutée en 2013, la Curry 13 s’est finalement retrouvée dans la lumière, boostée par sa collaboration avec le film d’animation « Goat : rêver plus haut ».

Cette exposition inespérée lui permet de mettre en valeurs ses atouts, dans la lignée des très bons modèles sortis depuis la Curry 10, avec un attelage parfaitement équilibré au niveau de la semelle, de la stabilité, et une tige assez légère agrémentée d’un bon maintien.

Le coup de pouce apporté par l’engouement autour du film et de ses personnages principaux permet ainsi de terminer cette collection sur une bonne note. C’est le clap de fin parfait, même si Stephen Curry n’aura pas eu l’occasion de la porter en NBA.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 378 grammes

Prix : disponible à 112 euros chez Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : KD 18 – GT Cut 3 – GT Hustle 3 – Book 1 – LeBron 22 – LeBron 21 – KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 6 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – Ja 2 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Tatum 3 – Air Jordan 38 – Air Jordan 39 – Luka 2 – Luka 3 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol.10. Harden Vol. 8 – A.E. 2 – A.E. 1

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5 – Big Triangle 4

ANTA : ANTA KAI 3 – KT10

Puma : MB.05 – MB.04 – MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – All-Pro Nitro 2 – Scoot Zeros – Stewie 3 – Stewie 4

Converse : SHAI 001

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11 – Curry 12