Clap de fin pour la Curry 13

Voilà maintenant plus de trois mois que Stephen Curry et Curry Brand ont officialisé leur séparation, signant la fin de treize ans d’une riche collaboration. Le meneur des Warriors a permis à son sponsor d’atteindre les sommets, et ce dernier le lui avait bien rendu en développant sa propre marque, Curry Brand.

Avant de tourner la page, la sortie de cette Curry 13 était déjà prévue. La voici donc, façonnée d’un châssis en 3D pour un aspect ondulé, avec des renforts en EVA pour offrir un subtil mélange entre maintien et liberté de mouvement. La traction UA Flow, caractéristique de toutes les chaussures Curry, y compris celles de De’Aaron Fox, remplace les semelles extérieures traditionnelles en caoutchouc par une mousse sur toute la longueur.

Les différents coloris vont mettre à l’honneur le film d’animation « Goat » inspiré de son histoire avec pour commencer le coloris « Mane Attraction », aux couleurs flamboyantes rouge, orange, jaune et noir, en référence à l’un des principaux personnages du film.

La Curry 13 « Mane Attraction » est pour l’instant à retrouver sur le site officiel d’Under Armour, pour le prix de 140 euros.