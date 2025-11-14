Stephen Curry et Under Armour, c’est fini !

C'est la fin d'un mariage, fructueux, qui durait depuis 2013. À cette époque, Stephen Curry avait quitté Nike pour rejoindre Under Armour, lorsqu'il n'était pas encore le double MVP et quadruple champion NBA.

Douze ans plus tard, on apprend que le meneur des Warriors et l'entreprise américaine se séparent. La marque Curry Brand, indépendante, continuera cependant d'être distribuée par Under Armour lors de l'année 2026, avant d'avancer seule, et Curry va donc continuer de la développer avec un autre partenaire.

« Under Armour a cru en moi à mes débuts et m'a donné la liberté de construire quelque chose de bien plus grand et plus impactant qu'une simple chaussure. Je leur en serai toujours reconnaissant » a réagi Stephen Curry, qui a écrit sa légende avec des chaussures Under Armour aux pieds. Avec une dizaine de « signature shoes ».

Qui va signer le meilleur shooteur de tous les temps ?

Et d'ajouter, ensuite : « Ce que représente Curry Brand, ce que je représente et mon engagement envers cette mission ne vont, eux, jamais changer. Cela ne fait que se renforcer. J'ai hâte d'un avenir orienté sur la croissance, tout en restant fidèle à mon engagement envers la prochaine génération. »

Surtout, cette décision fait de Stephen Curry un « free agent » dans l'univers de la chaussure et il pourra signer où il le souhaite, en plus de porter les marques de son choix, dans les semaines et mois à venir.

C'est que Under Armour, dont le chiffre d'affaires baisse et dont l'action est au plus bas, a dévoilé un grand plan d'économie. En plus de la séparation avec « Curry Brand », certains contrats de sponsoring vont être résiliés et de nouveaux plans de départs sont prévus pour les employés de l'entreprise.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 10 30:18 45.3 36.9 93.5 0.2 3.3 3.5 3.9 2.2 1.5 2.5 0.5 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.