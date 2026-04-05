Le grand retour de Stephen Curry : « Je pensais être absent une semaine… »

C’est (normalement) le grand jour pour Stephen Curry : après plus de deux mois d’absence, il va retrouver les parquets ce soir pour accueillir Kevin Durant, son ancien coéquipier, et les Rockets, l’une de ses victimes préférées en playoffs.

La fin d’un long calvaire pour le meneur, qui a manqué les 27 derniers matchs des Warriors à cause d’un syndrome fémoro-patellaire et d’une contusion osseuse au genou droit. Alors qu’il s’imaginait rejouer beaucoup plus tôt.

« Je pensais être absent une semaine, ou dix jours maximum… », admet-il d’ailleurs. « Mais à chaque fois que je revenais sur le terrain ou que j’essayais de forcer un peu durant le premier mois de convalescence, il y avait toujours une mauvaise réaction. On savait juste que ça ne guérissait pas aussi vite que voulu. »

Et d’évoquer les rechutes subies depuis fin janvier, en rapport avec sa blessure à la guérison imprévisible : « Tu commences à courir et à faire tes exercices [de rééducation] habituels, puis vers la fin de la séance, et peu importe sa durée, tu commences à sentir que la douleur revient. Ensuite, c’est juste horrible le lendemain. On a joué tellement de fois à ce petit jeu-là ces deux derniers mois… »

Des répercussions sur la fin de sa carrière ?

Comme il vient de fêter ses 38 ans, Stephen Curry a été surveillé de près par le staff de Golden State, qui n’a souhaité prendre aucun risque avec son genou. Surtout qu’il compte bien jouer encore quelques années en NBA.

« Tous les jours en me réveillant, la première chose à laquelle je pense, c’est l’état de mon genou », explique-t-il d’ailleurs. « Ça a été une épreuve tout au long de ce processus, et même encore maintenant. Aussi bien que je me sente aujourd’hui, j’espère que ça va rester comme ça. Il faut juste retourner sur le terrain et voir ce qu’il en est. »

Quand on lui demande s’il devra gérer ce problème jusqu’à la fin de sa carrière, Stephen Curry répond : « Oui et non. Il n’y a pas de dégât structurel au niveau de mon genou. Ce n’est donc pas comme si j’étais diminué sur le terrain. Par contre, c’est une forme de ‘nouvelle norme’, si vous voyez ce que je veux dire. »

« Nous nous devons d’offrir à nos fans l’opportunité de revoir Stephen Curry »

Avec le retour de leur double MVP, les Warriors reprennent un peu espoir et, à l’image de son équipe, l’intéressé « espère déjà gagner deux matchs lors du play-in » avant d’éventuellement parler des objectifs collectifs de la fin de saison. Car, en l’état, les « Dubs » sont condamnés à gagner deux fois à l’extérieur pour pouvoir accéder aux playoffs en tant que tête de série #8.

Toujours en quête d’un cinquième titre avec Draymond Green, Stephen Curry ne s’imaginait justement pas « gâcher » une année en tirant prématurément un trait sur l’exercice 2025/26. Évasif il y a peu, Steve Kerr ne prévoyait pourtant pas de le faire non plus.

« Je n’ai jamais vu un joueur incarner aussi bien une franchise », l’encense son entraîneur. « Nous nous devons d’offrir à nos fans l’opportunité de revoir Stephen Curry jouer au basket cette saison. […] C’est ce qu’il veut, c’est ce que nous voulons et c’est ce que nos fans veulent, donc c’est ce que nous allons faire. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.