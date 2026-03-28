Son retour encore repoussé, Stephen Curry pourrait ne même pas rejouer cette saison…

Quand rejouera Stephen Curry ? C’est la question que tout le monde se pose à Golden State et, d’après ESPN, il va falloir attendre une semaine supplémentaire avant d’espérer le revoir sur les parquets.

Ce n’est pas la première fois que le retour du double MVP est repoussé, puisque cela dure depuis février, notamment car les Warriors ne veulent prendre aucun risque avec sa santé. En clair : il reviendra quand il sera à 100%.

Steve Kerr le faisait déjà comprendre cette semaine et il a tenu à le répéter cette nuit, en marge du match contre Washington. Même si toute cette situation l’inquiète, à deux semaines de la fin de la saison régulière.

« On ne va pas le faire revenir uniquement pour le play-in. Il doit jouer quelques matchs. On doit lui donner du temps pour se remettre en piste si on veut que ça fonctionne, mais on commence à en manquer, justement… », a-t-il ainsi déclaré, laissant donc carrément ouverte la possibilité d’une fin de saison anticipée.

Faut-il prendre un risque ou se montrer prudent ?

Éloigné des parquets depuis fin janvier, en raison d’un syndrome fémoro-patellaire et d’une contusion osseuse au genou droit, Stephen Curry intensifie certes ses entraînements, sauf qu’il n’a pas encore reçu le feu vert des médecins pour participer à du cinq-contre-cinq.

Le meneur ne veut pas tirer un trait sur l’exercice en cours, mais les prochains jours seront déterminants, puisqu’il va tenter de franchir un cap à l’entraînement, histoire de convaincre le staff de Golden State de le laisser rejouer.

Condamnés à devoir passer par le play-in pour espérer atteindre les playoffs, les Warriors ont déjà perdu Jimmy Butler et Moses Moody sur blessure. De quoi pousser Stephen Curry, qui vient de fêter ses 38 ans, à ne pas forcer sur son physique dans une fin de saison où les Warriors n’auront pas grand-chose à jouer ?

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.