Stephen Curry ne veut pas tirer un trait sur sa saison

Stephen Curry n’était toujours pas en tenue, dimanche, pour le déplacement des Warriors au Madison Square Garden. Pour un nouveau match sans leur meneur All-Star, Golden State a pourtant longtemps cru pouvoir s’offrir un succès de prestige face aux Knicks, avant de céder dans les derniers instants.

En difficulté depuis plusieurs semaines, les Warriors n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matches et glissent dangereusement au classement, en pleine zone de « play-in ». Malgré ce contexte morose, Stephen Curry n’envisage pas de mettre un terme prématuré à sa saison pour se concentrer uniquement sur la suivante.

« Ce n’est pas dans notre ADN », a-t-il expliqué à The Athletic, au sujet de l’idée de rester à l’infirmerie jusqu’à la fin de l’exercice. « Tant qu’il y a quelque chose à jouer, on joue. Je travaille donc pour revenir. Je sais que nous sommes diminués, mais, concernant ma blessure, j’essaie simplement d’évaluer la situation au jour le jour : est-ce que je peux rejouer sans risque ? Est-ce que je peux être moi-même sans mettre ma santé en danger à court comme à long terme ? Et surtout, nous avons encore quelque chose à jouer. »

Actuellement à la 9e place de leur conférence avec un bilan de 32 victoires pour 35 défaites, les Warriors semblent désormais se diriger vers le « play-in ». Une position inconfortable, qui compliquerait nettement leur parcours vers les playoffs. Mais Stephen Curry refuse de céder au fatalisme.

« Bien sûr, nous aimerions voir ce groupe accéder aux playoffs », a-t-il ajouté. « J’espère que l’on pourra voir cette équipe, construite pour être compétitive, apprendre encore et se battre jusqu’au bout. C’est ce qui nous définit. »

Avec les Warriors en déplacement

Reste à savoir quand, et avec quels joueurs, Golden State pourra tenter de se relancer alors que Seth Curry et Al Horford vont manquer au moins une semaine de compétition. De’Anthony Melton, Kristaps Porzingis, Moses Moody et Draymond Green manquaient aussi à l’appel dimanche à New York et Stephen Curry ne dispose toujours pas d’une date de retour précise. Steve Kerr s’est toutefois montré plutôt rassurant avant la rencontre, expliquant que son meneur « avançait dans la bonne direction ».

Le vétéran a d’ailleurs accompagné son équipe sur le « road trip » de six matches à l’extérieur qui attend les Warriors, un signal positif pour le moral du groupe, même s’il ne garantit pas un retour immédiat sur les parquets.

« Je suis le coach le plus chanceux de la ligue de pouvoir l’entraîner et le voir jouer », a confié Steve Kerr. « C’est un athlète incroyable. Son talent, son charisme… il est unique. C’est probablement la plus longue période sans lui depuis 2020, lorsqu’il avait manqué presque toute la saison. Il nous manque, évidemment. Sa simple présence change quelque chose. Il était là à notre réunion aujourd’hui, il s’est entraîné dans la matinée, donc il avance dans la bonne direction. Et le fait qu’il soit avec nous sur ce voyage est important pour le moral de l’équipe. »

Les Warriors espèrent pouvoir se relancer dès la nuit prochaine chez les Wizards, avant de se déplacer dans la foulée chez les deux leaders de l’Est, Boston puis Detroit.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.