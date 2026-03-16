Les Warriors ratent le casse du siècle au Madison Square Garden

Les Knicks sont passés à deux doigts de la correctionnelle ! Face à un adversaire particulièrement affaibli, New York a en effet dû attendre les toutes dernières secondes pour savourer sa victoire contre Golden State. A l’issue d’une prestation compliquée, Mike Brown peut notamment remercier Jalen Brunson (30 points, 9 passes décisives) qui aura été un phare dans la nuit jusqu’à la délivrance

Malgré une infirmerie pleine à craquer, les Warriors ont défendu chèrement leur peau, au point de compter jusqu’à 21 points d’avance en première mi-temps ! Après une entame équilibrée, c’est un fulgurant 11-0 porté par le trio Podziemski-Spencer-Leons qui a mis Golden State sur orbite en fin de premier quart-temps (21-35). Brandin Podziemski a ajouté un 3-points avant de voir Gary Payton II en planter deux coup sur coup, et en un éclair, le score affichait alors 25-46 !

De quoi mettre les Knicks dans l’embarras, même si l’avertissement a eu le mérite d’opérer comme une piqûre de rappel à l’intégralité de l’effectif new-yorkais. Comme souvent, Jalen Brunson s’est démené pour essayer de réduire l’écart avant la pause, un effort accompagné par les 3-points d’OG Anunoby et Landry Shamet qui ont permis aux locaux de revenir à -9 à l’heure du repos, profitant également des approximations d’un groupe expérimental côté Warriors (45-54) !

New York sous pression jusqu’au bout

Jalen Brunson a vite remis le bleu de chauffe au retour des vestiaires, au scoring, et pour faire briller Karl-Anthony Towns à deux reprises. Le duo Podziemski-Payton II a fait de son mieux pour retarder l’échéance avant de craquer face aux 3-points à répétition, signés OG Anunoby et Josh Hart, puis au panier égalisateur de Mikal Bridges, servi par l’inévitable Jalen Brunson (73-73). Un nouveau match venait de commencer, et si New York a porté les premiers coups, par le trio Clarkson-Shamet-Robinson en fin de troisième quart-temps, puis les coups d’éclat de Jordan Clarkson, Golden State n’a pas lâché si facilement ! Quiten Post par deux fois et Gui Santos ont trouvé la mire à 3-points afin de maintenir le suspense à l’entrée du «money-time», forçant Mike Brown à arrêter le jeu (97-95).

Plus le temps s’écoulait, plus New York se retrouvait sous pression, incapable de créer un écart, Quinten Post, GPII et surtout Gui Santos parvenant à trouver un moyen pour scorer à chaque fois. Le sang-froid de Jalen Brunson sur son panier à mi-distance (106-103), n’a pas suffi à refroidir Brandin Podziemski, qui a répondu dans la foulée et a même eu l’occasion de faire passer son équipe en tête d’un 3-points en tête de raquette à 106-105. NYC s’est en donc remis à la lucidité de la paire Shamet-Anunoby aux lancers pour tenir le coup. Et à 110-107 avec 6 secondes à jouer, Golden State n’a pas été en mesure de se procurer un tir à 3-points pour forcer une prolongation, laissant le MSG et les Knicks pousser un gros ouf de soulagement !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les nerfs des Knicks. Ceux-ci ont été mis à rude épreuve face à cette équipe que personne n’attendait à ce niveau et qui a pourtant donné bien du fil à retordre aux New-yorkais ! Les Knicks se consoleront avec la victoire avant de se projeter sur la suite pour ce qui restera un match à vite oublier, à ce détail près que les coéquipiers de Mohamed Diawara ont réussi leur plus grosse «comeback» de la saison, après avoir compté jusqu’à 21 points de retard !

Jalen Brunson n’a pas lâché. Un meneur à la hauteur de son statut, qui a réveillé son équipe après le gros passage des Warriors, et qui a maintenu l’élan après la pause tout en impliquant ses coéquipiers. Un dernier tir à mi-distance dans le jeu qui a fait beaucoup de bien à New-York, même s’il aura finalement fallu attendre le buzzer pour sécuriser la victoire.

Les regrets pour Golden State. Les Warriors n’espéraient rien, mais ils ont de quoi être déçus à l’arrivée tant le match aura été indécis jusqu’au buzzer final. Les hommes de Steve Kerr pourront regretter cette dernière possession sous pression très mal gérée, même si la fatigue et le manque de vécu collectif a pesé au sein de cette équipe de Golden State expérimentale. Il y a également eu le choix fort de Brandin Podziemski à 106-105, de tenter un 3-points en première intention en tête de raquette pour essayer surprendre Jalen Brunson en début de possession. L’effet de surprise a été là, mais pas le résultat.

Quinten Post a régalé. Aux côtés d’un Gui Santos qui a lui aussi été époustouflant (20 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), le pivot néerlandais se rappellera longtemps de ce match au Madison Square Garden. Même si la partie s’est mal terminée pour lui sur la dernière action, il ne faut pas oublier ses 22 points (son nouveau record en carrière), 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.