Golden State ne prendra aucun risque avec Stephen Curry avant le « play-in »

Le feuilleton Stephen Curry continue de s’éterniser à San Francisco, et cela n’a rien de très rassurant quant à l’état de santé du joueur. Éloigné des parquets depuis fin janvier en raison d’un syndrome fémoro-patellaire et d’une contusion osseuse au genou droit, son retour avait d’abord été envisagé juste après le All-Star Break. Plus d’un mois plus tard, l’échéance ne cesse pourtant d’être repoussée…

Le meneur des Warriors semblait pourtant se rapprocher du bout du tunnel et devait reprendre l’entraînement ce dimanche, au lendemain de la défaite à Atlanta. Présent avec l’équipe depuis le début du « road trip » de six matchs, qui s’est achevé à Dallas, Stephen Curry est finalement resté sur la touche, le staff médical ayant différé son retour.

La perspective de le revoir dans les prochains jours s’éloigne donc une nouvelle fois, Steve Kerr ayant évoqué la possibilité de le préparer en coulisses en vue du « play-in », que Golden State est quasiment assuré de disputer.

« Tout cela fait simplement partie de sa rééducation et des différents tests qu’il doit passer. C’est juste repoussé d’un jour ou deux », a déclaré l’entraîneur des Warriors avant la rencontre à Dallas.

Le temps ne presse plus

Après tout, Golden State s’apprête à disputer ses dix derniers matchs de saison régulière avec un enjeu désormais relatif, puisque sa place en « play-in » pourrait être sécurisée d’ici la fin de semaine, après les réceptions de Brooklyn et Washington. Dans ce contexte, la présence de Stephen Curry n’est plus aussi indispensable, ce qui a conduit le staff médical à adopter une approche plus prudente, avec en ligne de mire la mi-avril.

« Nous ne nous battons pas pour accrocher une place en play-in. Nous y serons, quoi qu’il arrive. Au final, si Steph est en bonne santé, il jouera, parce que c’est pour cela que nous sommes là. La possibilité d’accéder aux playoffs est très importante pour nous, très importante pour Steph », a ajouté Steve Kerr.

L’entraîneur a également précisé que le calendrier du retour de Stephen Curry n’était pas encore totalement défini. En clair, celui-ci ne sera validé que lorsque le staff médical aura la certitude qu’il n’existe aucun risque d’aggravation de sa blessure au genou à long terme.

Dans le cas contraire, le meneur pourrait continuer à suivre les matchs depuis le banc… alors que la grave blessure de Moses Moody plombe encore le moral et les perspectives de Golden State sur la fin de saison.

« Ça a été long. Mais l a vraiment hâte de retrouver les terrains, c’est certain », a ainsi conclu Steve Kerr.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.