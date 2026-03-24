Les Warriors « horrifiés » par la blessure de Moses Moody

Alors que l’équipe est déjà exsangue, privée de Jimmy Butler et Stephen Curry, mais aussi Al Horford, les Warriors ont perdu l’un de leurs plus valeureux soldats avec Moses Moody. Très bon cette nuit face aux Mavericks, l’arrière s’est gravement blessé au genou gauche sur une prise d’appuis alors qu’il montait au dunk pour valider la victoire de Golden State en prolongation. C’est d’autant plus terrible qu’il s’agissait de son match de rentrée après avoir manqué 10 rencontres à cause d’une blessure au poignet.

Lorsqu’on se blesse tout seul, ce n’est jamais bon signe, et ses coéquipiers, ses adversaires mais aussi le public se sont tus pendant plusieurs minutes. Finalement, Moses Moody a quitté le terrain sur une civière, et le staff médical a annoncé qu’il rentrait directement à San Francisco pour passer une IRM.

« Tout le monde sur le terrain était horrifié » raconte Steve Kerr. « J’ai juste vu sa jambe se dérober, et je l’ai vu s’écrouler au sol de douleur. On ne sait pas encore ce que c’est, mais ça a vraiment l’air grave. On espère simplement le meilleur. Quel que soit le scénario le plus favorable, c’est celui qu’on espère. »

Melton, Butler, Moody…

En 15 mois, Brandin Podziemski a vu De’Anthony Melton, Jimmy Butler et désormais Moses Moody se blesser gravement à un genou. « C’est pareil que ce qui est arrivé à Jimmy… Il n’y a pas de mots. On déteste voir ça. Surtout quand il s’agit de bonnes personnes. »

Image rare, les Warriors et les Mavericks se sont regroupés en signe de soutien, tandis que le staff médical aidait Moses Moody à se relever pour le placer sur une civière.

« C’était son premier match de rentrée », a rappelé Gary Payton II. « Il a fait énormément de rééducation, pris soin de son physique, fait tout ce qu’il fallait pour revenir. Et voir ce genre de blessure sans contact arriver… c’est dur de voir Moses tomber comme ça. »

Retour en 2027 ?

Dans la première année de son contrat, Moses Moody pourrait manquer 9 à 12 mois de compétition si l’IRM confirme la gravité de la blessure. De quoi attrister son coach.

« Mo est quelqu’un d’exceptionnel, un super coéquipier, un joueur formidable à entraîner », conclut Steve Kerr. « Il bosse tous les jours, et il était brillant ce soir. Défensivement, il a changé le match avec sa pression sur le porteur de balle. Il a mis des tirs importants. C’était tellement bien de le revoir après 8 ou 10 matchs d’absence. Et puis, il y a ça qui arrive… On prie juste pour que ce ne soit pas trop grave. »

Moses Moody had to be carted off after appearing to suffer a leg injury on this play pic.twitter.com/qKgi0Y8RUZ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 24, 2026

Moses Moody Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 52 11:40 43.7 36.4 77.8 0.3 1.2 1.5 0.4 0.8 0.1 0.3 0.2 4.4 2022-23 GS 63 12:58 47.6 36.3 69.8 0.4 1.2 1.7 0.8 0.9 0.3 0.5 0.1 4.8 2023-24 GS 66 17:31 46.2 36.0 78.5 1.0 2.0 3.0 0.9 1.4 0.6 0.7 0.4 8.1 2024-25 GS 74 22:17 43.3 37.4 79.7 0.7 1.9 2.6 1.3 1.6 0.8 0.7 0.4 9.8 2025-26 GS 60 25:40 44.0 40.1 77.0 0.9 2.5 3.3 1.6 2.0 1.0 1.0 0.6 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.