Les Warriors gagnent à Dallas mais angoissent pour Moses Moody

L’image est terrible, et elle éclipse largement la victoire après prolongation des Warriors à Dallas (137-131). Dans cette même prolongation, Moses Moody s’est gravement blessé au genou alors qu’il venait d’intercepter un ballon, et qu’il s’en allait dunker à deux mains. On craint le pire pour l’arrière de Golden State.

Trois heures plus tôt, le match avait démarré sur un rythme élevé, avec deux équipes extrêmement adroites à 3-points. Dallas attaque fort, mais Golden State réagit rapidement après un temps-mort avec Kristaps Porzingis et Moody. Les deux formations se rendent coup pour coup, notamment grâce à Cooper Flagg côté Mavericks, et les Warriors prennent un léger avantage 34-31 à la fin du premier quart-temps.

Dans le deuxième quart-temps, Dallas prend progressivement le contrôle. Profitant des nombreuses pertes de balle des Warriors, les Mavericks creusent un écart allant jusqu’à 15 points (67-52). Malgré un léger retour de Golden State lancé par Brandin Podziemski, Dallas termine bien la mi-temps et rentre aux vestiaires en tête (73-63).

Max Christie arrache la prolongation

Au retour des vestiaires, le scénario s’inverse. Après avoir maintenu leur avance pendant une grande partie du troisième quart-temps grâce au duo Flagg-Bagley, les Mavericks commencent à perdre des ballons à leur tour. Toujours par Podziemski, épaulé cette fois de Gui Santos, Golden State en profite pour passer un run (20-9) et recoller au score. Le match est totalement relancé (98-98) avant le dernier quart.

Le début du quatrième quart-temps est catastrophique pour Dallas : Cooper Flagg enchaîne trois pertes de balle consécutives, permettant aux Warriors de passer un 11-0 et de prendre le contrôle du match. Malgré cela, les Mavericks ne lâchent pas et reviennent progressivement grâce à Flagg et Max Christie. Dans les dernières minutes, les deux équipes échangent les paniers. Dallas égalise finalement à 126-126 après un tir à 3-points de Christie, envoyant le match en prolongation.

Les joueurs sont tétanisés

En prolongation, Golden State frappe le premier et prend rapidement sept points d’avance, profitant d’un Dallas visiblement à court d’énergie. Les Mavericks tentent un dernier retour pour maintenir le suspense, mais les Warriors gardent le contrôle.

La fin de match est cependant marquée par ce moment dramatique : Moses Moody, auteur de 23 points et très important dans la victoire, se blesse gravement au genou gauche après une interception alors qu’il partait au dunk. La salle se fige tandis qu’il est évacué sur civière, éclipsant presque la fin de rencontre. La dernière minute n’est quasiment pas jouée par les 10 acteurs, complètement tétanisés par cette blessure, et Golden State sécurise finalement la victoire 137-131.

Moses Moody is down, clutching his leg, appearing to suffer a serious left knee injury. Hope he’s okay pic.twitter.com/OYkdqF0IG3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 24, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

Domicile. Les Mavericks ont enregistré cette nuit une 12e défaite de suite à domicile. C’est la deuxième plus longue série de leur histoire. Sur les 27 derniers matches, les coéquipiers de Cooper Flagg n’en ont gagné que quatre…

Balles perdues. Amateurs de beau jeu, passez votre chemin ! Les Warriors et les Mavericks ont cumulé 49 balles perdues, transformées en 59 points. Cela donne du «hourra basket» et le public texan a plutôt apprécié le spectacle, mais ça reste très médiocre dans le jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.