Stephen Curry parle de sa blessure à la guérison imprévisible

Absent du All-Star Weekend, Stephen Curry n’a toujours pas repris les chemins des terrains. Samedi, en marge de la réception des Lakers, le meneur des Warriors a donné des nouvelles de sa blessure au genou droit, et ce n’est pas forcément très rassurant.
« C’est un cas un peu étrange et il faudra un peu plus de temps… », a-t-il prévenu. « On ne peut pas vraiment prévoir comment ça va guérir. »
Samedi, Stephen Curry a manqué son dixième match consécutif en raison d’un syndrome fémoro-patellaire, aussi appelé « genou du coureur », qui se manifeste généralement par un gonflement et des douleurs autour de la rotule.
La tolérance à la douleur
Au départ, Golden State espérait un retour juste après la pause du All-Star Game. Mais le meneur All-Star a subi une rechute lors d’un entraînement pendant cette coupure et il a informé le staff médical qu’il n’était pas prêt à reprendre les exercices avec le reste du groupe.
« Ça va prendre un peu plus de temps », répète ainsi Stephen Curry, alors que les Warriors doivent publier un communiqué de presse sur sa santé ce dimanche. « Avec ce genre de blessure, il s’agit d’avancer jour après jour et d’enchaîner les bonnes journées. J’ai réussi à le faire. J’espère qu’ils me laisseront bientôt retourner sur le terrain et revenir le plus tôt possible. »
Mais il prévient que la douleur n’aura pas forcément totalement disparu… « J’essaie de rester en forme, de renforcer tout le reste du corps, en sachant qu’à ce stade, dès que je reviendrai, ce sera un sprint jusqu’aux playoffs », rappelle-t-il. « Une fois de retour sur le terrain, ce sera aussi une question de tolérance à la douleur. Mais c’est le genre de chose qu’on ne veut pas laisser traîner, parce que ça peut empirer. »
|Stephen Curry
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|GS
|80
|36:12
|46.2
|43.7
|88.5
|0.6
|3.9
|4.5
|5.9
|3.2
|1.9
|3.0
|0.2
|17.5
|2010-11
|GS
|74
|33:38
|48.0
|44.2
|93.4
|0.7
|3.2
|3.9
|5.8
|3.1
|1.5
|3.1
|0.3
|18.6
|2011-12
|GS
|26
|28:09
|49.0
|45.5
|80.9
|0.6
|2.8
|3.4
|5.3
|2.4
|1.5
|2.5
|0.3
|14.7
|2012-13
|GS
|78
|38:15
|45.1
|45.3
|90.0
|0.8
|3.3
|4.0
|6.9
|2.5
|1.6
|3.1
|0.2
|22.9
|2013-14
|GS
|78
|36:29
|47.1
|42.4
|88.5
|0.6
|3.7
|4.3
|8.5
|2.5
|1.6
|3.8
|0.2
|24.0
|2014-15
|GS
|80
|32:40
|48.7
|44.3
|91.4
|0.7
|3.6
|4.3
|7.7
|2.0
|2.0
|3.1
|0.2
|23.8
|2015-16
|GS
|79
|34:11
|50.4
|45.4
|90.8
|0.9
|4.6
|5.4
|6.7
|2.0
|2.1
|3.3
|0.2
|30.1
|2016-17
|GS
|79
|34:39
|46.8
|41.1
|89.8
|0.8
|3.7
|4.5
|6.6
|2.3
|1.8
|3.0
|0.2
|25.3
|2017-18
|GS
|51
|31:59
|49.5
|42.3
|92.1
|0.7
|4.4
|5.1
|6.1
|2.2
|1.6
|3.0
|0.2
|26.4
|2018-19
|GS
|69
|33:47
|47.2
|43.7
|91.6
|0.7
|4.7
|5.3
|5.2
|2.4
|1.3
|2.8
|0.4
|27.3
|2019-20
|GS
|5
|27:48
|40.2
|24.5
|100.0
|0.8
|4.4
|5.2
|6.6
|2.2
|1.0
|3.2
|0.4
|20.8
|2020-21
|GS
|63
|34:10
|48.2
|42.1
|91.6
|0.5
|5.0
|5.5
|5.8
|1.9
|1.2
|3.4
|0.1
|32.0
|2021-22
|GS
|64
|34:33
|43.7
|38.0
|92.3
|0.5
|4.7
|5.2
|6.3
|2.0
|1.3
|3.2
|0.4
|25.5
|2022-23
|GS
|56
|34:40
|49.3
|42.7
|91.5
|0.7
|5.4
|6.1
|6.3
|2.1
|0.9
|3.2
|0.4
|29.4
|2023-24
|GS
|74
|32:43
|45.0
|40.8
|92.3
|0.5
|4.0
|4.5
|5.1
|1.6
|0.7
|2.8
|0.4
|26.4
|2024-25
|GS
|70
|32:10
|44.8
|39.7
|93.3
|0.6
|3.9
|4.4
|6.0
|1.4
|1.1
|2.9
|0.4
|24.5
|2025-26
|GS
|39
|31:20
|46.8
|39.1
|93.1
|0.4
|3.1
|3.5
|4.8
|1.9
|1.1
|2.8
|0.4
|27.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.