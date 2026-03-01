Matchs
Stephen Curry parle de sa blessure à la guérison imprévisible

NBA – Absent des terrains depuis un mois, Stephen Curry ne s’attendait pas à manquer autant de matches. Et ce n’est pas fini.

stephen curryAbsent du All-Star Weekend, Stephen Curry n’a toujours pas repris les chemins des terrains. Samedi, en marge de la réception des Lakers, le meneur des Warriors a donné des nouvelles de sa blessure au genou droit, et ce n’est pas forcément très rassurant.

« C’est un cas un peu étrange et il faudra un peu plus de temps… », a-t-il prévenu. « On ne peut pas vraiment prévoir comment ça va guérir. »

Samedi, Stephen Curry a manqué son dixième match consécutif en raison d’un syndrome fémoro-patellaire, aussi appelé « genou du coureur », qui se manifeste généralement par un gonflement et des douleurs autour de la rotule.

La tolérance à la douleur

Au départ, Golden State espérait un retour juste après la pause du All-Star Game. Mais le meneur All-Star a subi une rechute lors d’un entraînement pendant cette coupure et il a informé le staff médical qu’il n’était pas prêt à reprendre les exercices avec le reste du groupe.

« Ça va prendre un peu plus de temps », répète ainsi Stephen Curry, alors que les Warriors doivent publier un communiqué de presse sur sa santé ce dimanche. « Avec ce genre de blessure, il s’agit d’avancer jour après jour et d’enchaîner les bonnes journées. J’ai réussi à le faire. J’espère qu’ils me laisseront bientôt retourner sur le terrain et revenir le plus tôt possible. »

Mais il prévient que la douleur n’aura pas forcément totalement disparu… « J’essaie de rester en forme, de renforcer tout le reste du corps, en sachant qu’à ce stade, dès que je reviendrai, ce sera un sprint jusqu’aux playoffs », rappelle-t-il. « Une fois de retour sur le terrain, ce sera aussi une question de tolérance à la douleur. Mais c’est le genre de chose qu’on ne veut pas laisser traîner, parce que ça peut empirer. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5
2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6
2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7
2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9
2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0
2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8
2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1
2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3
2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4
2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3
2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8
2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0
2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5
2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4
2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4
2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5
2025-26 GS 39 31:20 46.8 39.1 93.1 0.4 3.1 3.5 4.8 1.9 1.1 2.8 0.4 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
