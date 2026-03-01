Les Lakers en roue libre à Golden State : +28 !

Toujours privés de Stephen Curry et de Kristaps Porzingis, les Warriors démarrent le match sur un 1/10 aux tirs et le trio Austin Reaves (18 points) – Luka Doncic (26 points, 8 passes, 6 rebonds) – LeBron James (22 points, 9 passes, 6 rebonds) en profite pour faire un premier écart (25-11). Golden State se ressaisit un peu, mais sa défense boit la tasse. Il faut un contre aussi surprenant qu’impressionnant de De’Anthony Melton sur LeBron James pour réveiller le Chase Center (33-20).

Deux tirs primés de Luke Kennard (16 points) et de LeBron James, suivis d’un 2+1 du « King », lancent un 8-0 des Lakers pour débuter le deuxième quart-temps (41-20). À l’image d’un LeBron James bouillant à 3-points, Los Angeles en est à 9/16 de loin et l’écart atteint 23 points (55-32).

Luka Doncic sans pitié

Contre toute attente, c’est le duo Gary Payton II (12 points) – Al Horford qui sonne la révolte de Golden State. Les deux joueurs mènent un 13-2 qui réduit de moitié le retard des Warriors (57-45). Le retour de LeBron James remet Los Angeles sur orbite avant la mi-temps (65-47).

Les Lakers entament le troisième quart-temps comme ils avaient débuté le deuxième, avec un 8-0, cette fois grâce à deux tirs à 3-points de Luka Doncic (73-47) ! Le Slovène prend feu, marquant 16 points dans la période, et les Warriors continuent de prendre l’eau (99-69).

Steve Kerr n’insiste pas plus longtemps. Il ouvre son banc et les Lakers renouent facilement avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers régalent de loin. Alors qu’ils pointent dans le dernier tiers de la ligue en termes d’adresse à 3-points depuis le début de la saison (35%), les hommes de J.J. Redick ont eu la main chaude cette nuit (19/41 de loin, 46% de réussite). Face à une défense de Golden State dépassée, les Lakers se sont créé de nombreux 3-points ouverts et ils ont mis dedans. Ils ont terminé le match à plus de 50% de réussite, dont un 8/15 à 3-points pour le duo LeBron James – Luka Doncic.

– Un joyeux anniversaire pour Luka Doncic. Le jour de ses 27 ans, Luka Doncic a mis du temps à rentrer dans le match, avant de placer une cerise sur son gâteau avec un troisième quart-temps spectaculaire. Après avoir délivré six passes décisives en première mi-temps, le Slovène a mis le couvercle sur un match déjà contrôlé par les Lakers. Il signe un 4/5 à 3-points dans les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps pour marquer 16 de ses 26 points dans cette période. Il termine la rencontre avec 26 points, 8 passes décisives, et 6 rebonds en 29 minutes de jeu.

– Les montagnes russes continuent pour Golden State. Excellent contre Denver, médiocre à La Nouvelle Orléans, appliqués à Memphis, aux abonnés absents contre les Lakers cette nuit. Sans Stephen Curry, les Warriors sont incapables d’enchainer. Cette nuit, ils ont démarré le match sur un 1/10 aux tirs et ils n’ont jamais pu trouver leur rythme. Seulement trois joueurs ont atteint la barre des dix points avant le »garbage time”, alors qu’ils ont terminé le match à 27% à 3-points. Le statut de Stephen Curry sera actualisé demain et Golden State croise les doigts pour un retour imminent de leur star.

