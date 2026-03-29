Draymond Green ne voit pas Stephen Curry lâcher la saison

Repoussé une nouvelle fois d’une semaine, le retour de Stephen Curry cette saison est plus que jamais incertain, et les dernières déclarations de Steve Kerr n’augurent rien de bon.

Draymond Green a pour sa part été moins précautionneux que son coach, estimant que s’il était suffisamment « en bonne santé et qu’il peut jouer », il devait « absolument » le faire.

Pas le moment d’abandonner

« C’est pour ça qu’on se donne à fond », a-t-il ajouté. « On travaille dur pour se donner une chance de faire une super saison, se qualifier pour les playoffs et briller sur cette scène. On ne sait pas combien d’occasions on aura. On peut toujours repousser l’échéance et se dire : ‘On s’y remettra plus tard’. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. »

À 36 et 38 ans, les deux compères vivent en effet leurs dernières campagnes. Et même si la situation est loin d’être idéale, avec les forfaits de Jimmy Butler et Moses Moody pour le reste de la saison, les pépins d’Al Horford et Quinten Post, le cas Porzingis et donc la blessure de Stephen Curry, l’intérieur de Golden State refuse pour sa part d’abandonner, ne serait-ce que par amour du maillot.

« On ne peut pas être le genre de gars qui lâche l’affaire quand ça devient difficile. J’ai passé des années incroyables ici. J’ai fait partie d’équipes incroyables. Quand ce genre de choses arrive, on veut être au premier plan. On veut profiter de tout ça. C’est génial. Mais quand ça dérape un peu, on ne peut pas quitter le navire. On ne peut pas sbouder. On ne peut pas jeter l’éponge, sinon à quoi ont servi tous nos efforts précédents ? ».

« Il veut être sur le terrain »

Assurés de disputer le « play-in », les Warriors sont encore loin d’avoir dit leur dernier mot, et peuvent encore viser la huitième place, occupée par les Clippers, qu’ils affronteront lors du dernier match de saison régulière.

Dans ce contexte et connaissant son coéquipier depuis 14 ans mieux que quiconque, Draymond Green est persuadé que Stephen Curry fera son retour si sa santé le permet, mais il s’inquiète aussi de ne toujours pas le revoir…

« Je pense que c’est risqué de dire à un gars qui aime le basket : ‘Tu ne peux pas revenir jouer au basket’, s’il se sent en assez bonne santé pour jouer », a-t-il poursuivi. « On sait bien qu’il veut jouer. Il veut être sur le terrain. Là où on commence un peu à s’inquiéter, c’est qu’en sachant ça, il n’est toujours pas revenu. C’est là que tu commences à regarder l’horloge tourner… »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 61 27:30 41.7 32.3 68.0 0.8 4.8 5.6 5.4 2.9 0.9 2.7 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.