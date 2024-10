Basket4Ballers a créé l’événement il y a un peu plus d’un mois en changeant exceptionnellement de casquette pour créer sa propre chaussure signature, la B4B Origins ! Le shop français est passé de revendeur à créateur pour concevoir son premier modèle de A à Z, un choc entre deux mondes aux airs de « Big Bang » qui a donné naissance à une petite pépite.

La B4B Origins attise la curiosité par un style original, avec justement l’énergie cosmique du « Big Bang » pour inspiration. Elle se démarque notamment par son choix de quatre coloris pour composer sa propre paire, unie ou dépareillée. Le modèle dispose d’une semelle classique mais efficace, travaillée pour assurer les meilleurs appuis, et d’un maintien appréciable.

Au-delà de son choix de couleurs osé, la « B4B Origins » fait également la différence par son rapport qualité/prix avec un prix de vente fixé à 100 euros. Beaucoup d’atouts qui en font l’une des bonnes surprises de la rentrée.

CONFORT GÉNÉRAL

La B4B Origins se chausse sans trop de difficultés, même s’il est à noter qu’il faut viser une taille au-dessus pour viser un confort optimal. Le col et la languette sont bien rembourrés.

Le confort général est bon, même si la semelle intermédiaire ne fait pas partie des plus souples du marché. L’objectif était de proposer un modèle plutôt dynamique et on s’y retrouve totalement sur ce point.

Note : 8,5/10

AMORTI

Pour respecter son cahier des charges, Basket4Ballers n’a pas fait de fioritures pour la composition de la semelle. Certains artifices n’en valent parfois pas la peine, on est donc resté sur du classique tout en préservant la qualité du rendu avec une semelle intermédiaire en mousse EVA plutôt rigide.

On est sur un ressenti similaire à de la mousse en Cushlon, plutôt réactif et efficace sur le rebond, avec un retour agréable sur l’avant du pied. La qualité d’amorti est donc un peu moins présente.

Note : 8/10

TRACTION

La semelle extérieure surdimensionnée en caoutchouc à motifs multidirectionnels fait corps avec le sol sur toute la surface du pied. Son épaisseur et ses contours latéraux en font une arme redoutable pour exécuter les appuis les plus incisifs.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien global est plutôt très bon et ce n’est pas le fruit du hasard. Des plaques en TPU présentes au niveau des œillets viennent en effet renforcer le maintien de l’avant du pied une fois la chaussure bien lacée. La cheville est logiquement plus libre de mouvement, correspondant aux profils de joueurs vifs et percutants pour lesquels la « B4B Origins » est destinée.

La disposition de la semelle et ses contours généreux, également à l’arrière, viennent pour leur part compenser l’absence de plaque de carbone ou de plastique sous le milieu du pied pour assurer également une bonne stabilité.

Note : 8,5/10

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

On peut d’abord évoquer le packaging de qualité avec un cadre aux motifs « galactiques » et une grande première : une boîte pour chaque chaussure, selon les coloris choisis.

Pour ce qui est de la chaussure, le modèle coupé assez bas dispose d’une tige en mesh assortie de complément en TPU. Basket4Ballers s’est évidemment fait plaisir en habillant l’empeigne d’un imposant logo « B4B », qu’on retrouve également sur la languette et sous le talon. L’inscription « Retourne le Game » font également partie des finitions, donnant une touche d’originalité à l’ensemble.

Mais ce qui fait la particularité de cette B4B Origins, c’est son choix de coloris « à composer ». Basket4Ballers propose en effet quatre couleurs dominantes, rose, violet, vert et bleu. C’est ensuite à chacun de piocher pour composer sa paire, avec un coloris uni ou dépareillé. Jusqu’à ce 16 combinaisons sont alors personnalisables. Une façon plutôt efficace de se démarquer de la concurrence.

La durée de vie devrait également être un point positif de la paire, bien protégée par des revêtements en TPU à l’avant du pied, et au regard de l’épaisseur de la semelle extérieure.

Note : 9/10

VERDICT DE LA B4B ORIGINS

Basket4Ballers s’est pris au jeu en allant au bout de son rêve, celui de concevoir sa propre chaussure « performance » et de hisser ainsi sa marque aux côtés des grands équipementiers du marché. Pour ce retour aux sources autour de cette passion pour les sneakers, le shop français s’est doté d’un nouvel outil de promotion de choix, avec une B4B Origins qui coche toutes les cases.

Tout y est sur le plan technique pour ravir les profils les plus agressifs avec une semelle qui accroche parfaitement, des contours latéraux généreux et semelle suffisamment rigide pour vous propulser sur chaque appui.

Le design et les motifs sur l’empeigne restent du classique, mais Basket4Ballers a su innover avec son choix de coloris original. Son prix en fait également un produit attractif pour le grand public. À l’origine de cette saison 2024-2025, il y aura eu cette B4B Origins, un ovni qui lance parfaitement l’exercice basket à venir.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 385 grammes

Prix : disponible à 100 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Les derniers tests de Basket USA

Nike : GT CUT 3 – LeBron 21 – LeBron 20 – Nike KD 17 – Air Zoom GT Jump 2 – Zoom Freak 5 – Air Zoom GT Hustle 2 – Ja 1 – PG 6

Jordan Brand : Tatum 1 – Tatum 2 – Air Jordan 38 – Luka 2 – Air Jordan 37 – Why Not .6 – Zion 3

Adidas : Trae 3 – Harden Vol. 8

Peak : Peak AW1 – Peak AW2 – Flash 3 – Flash 5

Puma : MB.03 – Rise Nitro – All-Pro Nitro – Scoot Zeros – Stewie 3

New Balance : TWO WXY V4

Under Armour : Curry 11

Layup : Revo II – Revo

B.Ease : Suspended Low