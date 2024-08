« Origins », la première chaussure de basket signée Basket4Ballers !

Référence en France de la vente de chaussures de basket, Basket4Ballers avait récemment collaboré avec Puma pour la conception de deux coloris inédits intitulés « Joker » et « Unexpected Joker » sur la All-Pro Nitro et toujours disponibles à la vente.

Cette fois, B4B a franchi un pas supplémentaire en se transformant en équipementier pour créer de A à Z sa toute première chaussure performance. Baptisée « Origins », avec l’énergie cosmique du Big Bang pour inspiration, la paire est « une invitation à défier les lois du temps et de l’espace et à explorer un univers infini de possibilités ».

Une paire à 100 euros

L’originalité, c’est qu’il s’agit d’une paire « à composer », entre quatre coloris différents : Earth Blue, Neptune Purple, Venus Pink et Uranus Green. On peut opter pour un coloris classique ou dépareillé, offrant au total 16 combinaisons possibles.

Au niveau de sa composition, l’empeigne en mesh assortie du logo « B4B » de la marque est complétée par des renforts latéraux agissant sur la stabilité et le maintien, et une languette bien rembourrée. La semelle intermédiaire en EVA est associée à un revêtement extérieur en caoutchouc à chevrons multidirectionnels. Le slogan « Retourne le Game » est présent à la verticale au niveau du talon et sous le milieu de la semelle, avec un autre logo « B4B » sous le talon.

La paire sera vendue avec un deuxième jeu de lacets. Deux tee-shirts vendus à 45 euros complètent la collection. La B4B « Origins » est déjà en précommande sur Basket4Ballers. Sa sortie officielle est pour le 30 août. Son prix est de 100 euros.