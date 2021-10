Previews 2021/22 | Les Warriors ont-ils les moyens de retrouver les sommets ?

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Un titre que les Warriors n’ont plus remporté depuis 2018. Les hommes de Steve Kerr entendent aujourd’hui remonter dans la hiérarchie à l’Ouest après deux saisons terminées sans playoffs.

Dans notre preview des Warriors la saison passée, on se demandait si le show Stephen Curry allait suffire à qualifier les Californiens en playoffs. Si le festival du chef Curry, meilleur scoreur de la ligue, a bien eu lieu, cela n’a pas tout à fait suffi : les Warriors ont cravaché jusqu’à la fin de la saison régulière pour sécuriser leur place au « play-in ». Une expérience malheureuse pour eux, finalement éliminés (à domicile) par les jeunes Grizzlies.

Un peu de l’esprit de la période dorée

De toutes les arrivées de l’intersaison, la signature d’Andre Iguodala est évidemment la plus symbolique. À 37 ans, l’ailier n’aura pas l’impact sportif passé. Mais sa seule présence dans l’effectif des Warriors pourrait faire beaucoup de bien à une équipe qui a perdu la majorité de ses soldats de la grande époque.

Arrivé en 2013 en Californie, l’ancien joueur des Sixers a été l’un des éléments majeurs de la période dorée des Warriors jusqu’en 2019, par ses qualités de défenseur et de créateur. Il était même reparti avec le titre de MVP de Finals 2015, lors du premier titre de la dynastie. « Vu ce que nous essayons de faire avec le développement des jeunes joueurs, je ne peux pas imaginer un meilleur joueur dans l’équipe », a ainsi lâché Steve Kerr, ravi également de récupérer un mentor pour ses deux rookies, Jonathan Kuminga et Moses Moody.

Avec le retour du vétéran, couplé à celui attendu de Klay Thompson, le coach des Warriors espère sans doute retrouver des automatismes et surtout disposer de davantage de relais auprès des jeunes et des nouveaux. Au moins, Stephen Curry et Draymond Green, les deux derniers rescapés avant ces revenants, vont se sentir moins seuls.

Quels lieutenants pour Stephen Curry ?

Extraordinaire Stephen Curry. Le meneur des Warriors a répondu aux attentes de cette saison 2020/21 qui restera comme l’une des plus accomplies de sa carrière sur le plan personnel. Avec 32 points de moyenne, un record pour lui, et un mois d’avril de feu, « Baby Face » s’est même invité sur le podium pour le trophée de MVP.

Est-il condamné à rééditer ces exploits de soliste cette saison ? Ou appréciera-t-il au contraire de délaisser un peu la marque grâce au soutien de ses coéquipiers ? Avec le retour de Klay Thompson, la question ne se posera pas. D’ici là, Stephen Curry devra composer avec l’actuelle option n°2 de l’équipe, Andrew Wiggins. Ce dernier, qui a finalement refermé son dossier vaccination, a signé une saison solide et s’est montré régulier au « scoring ».

Il appréciera sans doute de voir la pression retomber de ses épaules une fois Klay Thompson à ses côtés. En attendant, Kelly Oubre Jr. parti presque fâché de Californie, les Warriors devront trouver d’autres menaces offensives. Pour l’ouverture de la présaison, Jordan Poole a montré qu’il était en forme, comme Otto Porter Jr.

On suivra également les performances de Nemanja Bjelica qui pourrait profiter d’un contexte favorable pour afficher lui aussi ses qualités de shooteur, aperçues chez les Wolves ou les Kings. Steve Kerr est ravi d’avoir ajouté du shoot à son effectif de l’an passé, et salive d’avance à l’idée d’utiliser toutes ces armes.

« On va prendre une tonne de 3-points cette saison » a-t-il expliqué la nuit dernière. « Cela va être une équipe vraiment plaisante à coacher car ils sont altruistes et ils comprennent vraiment bien le jeu. C’est excitant. »

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Jonathan Kuninga (draft), Moses Moody (draft), Otto Porter Jr (Magic), Nemanja Bjelica et Andre Iguodala (Heat), Chris Chiozza (Nets)

Départs : Kent Bazemore (Lakers), Kelly Oubre Jr (Hornets), Eric Paschall (Jazz), Nico Mannion (Bologne), Alen Smailagic (Partizan)

LE JOUEUR À SUIVRE : KLAY THOMPSON

« Fin novembre ou début décembre. » Telle est la date de retour évoquée par Klay Thompson. Les Warriors devraient donc faire sans lui pour une vingtaine ou une trentaine de matches, en misant possiblement sur un profil comme Avery Bradley. Son retour, sur le papier, est susceptible de faire basculer l’équipe dans une autre dimension.

Toute la question est de savoir « quel » Klay Thompson les Warriors vont récupérer après deux graves blessures et autant de saisons blanches. Si le duo des « Splash Brothers » se reforme et retrouve pleinement la santé, alors Golden State pourra viser la haut de la conférence Ouest. À condition d’avoir tenu le choc des premières semaines.

En revanche, avec un arrière logiquement en panne de rythme, d’adresse et de confiance en son physique dans ses courses, Stephen Curry sera certes soulagé, mais ce sera insuffisant pour faire trembler les géants de l’Ouest.

MOYENNE D’AGE : 27 ans

MASSE SALARIALE : 177,3 millions de dollars (1er sur 30) LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Warriors profitent d’un calendrier favorable (9 matches sur 12 à domicile pour débuter avec beaucoup d’adversaires à leur portée) pour enchaîner les victoires. Stephen Curry a repris son chantier de l’année précédente en ré-enfilant son costume de potentiel MVP. Soulagé d’avoir Andre Iguodala dans le vestiaire, Draymond Green est toujours aussi indispensable dans le jeu et retrouve même des couleurs au « scoring ».

Pour soutenir Stephen Curry, Steve Kerr peut s’appuyer sur un Andrew Wiggins encore régulier ainsi que de coups de chaud plus ou moins fréquents d’Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica ou Jordan Poole. Même s’il ne comptait pas trop dessus, le coach des Warriors obtient aussi des minutes de qualité de la part de ses rookies. Idem de la part du jeune James Wiseman qui montre un début de maturité et dont les séquences sont de plus en plus intéressantes.

Mais ce qui fait basculer la saison des Warriors dans le positif est bien sûr le retour de leur autre shooteur star, Klay Thompson. Revenu à 100% de ses moyens, comme s’il n’était jamais parti, il permet à Stephen Curry de retrouver pleinement le sourire. Leurs adversaires, eux, ne sourient plus du tout…

LE PIRE SCÉNARIO

Les Warriors repartent dans une saison de dépendance aux performances de Stephen Curry. Le moindre coup de mou de ce dernier se traduit directement dans les résultats. Le meneur n’est pas en mesure de reproduire sa folle saison passée et ses lieutenants potentiels peinent à répondre présent.

Après un départ médiocre, les Californiens misent tout sur un comeback au premier plan du deuxième « Splash Brother ». Mais il faut plus à celui-ci qu’une demi-saison pour récupérer tous ses moyens.

La frustration monte et le vestiaire se crispe. Le comportement des plus jeunes, qui peinent à intégrer le système Warriors, commence à agacer les briscards comme Draymond Green et Andre Iguodala. Résultat : malgré les promesses de jours meilleurs, Golden State doit encore batailler pour accéder au simple « play-in ». Et regrette de n’avoir pas pu mettre la main sur Bradley Beal quelques semaines plus tôt.

