Preview 2021/22 | Le temps des promesses pour les Rockets

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Après Orlando, Oklahoma City et Detroit, on continue avec les équipes qui repartent de zéro, avec cette fois-ci les Rockets.

La franchise texane, pire bilan de la ligue la saison passée avec seulement 17 petites victoires, a encore signé des jeunes joueurs cet été et avec le futur départ de John Wall, son visage devrait encore évoluer. Néanmoins, Stephen Silas peut s’appuyer sur quelques promesses, notamment du début de saison 2020/2021, pour espérer réaliser un exercice correcte et formateur.

Et ainsi éviter la descente aux enfers observée à partir de février dernier puisque les Texans avaient, on s’en souvient, perdu 20 matches de suite ! Sans oublier une fin de saison où le coach avait bricolé pour avoir parfois huit joueurs à présenter sur la feuille de match…

La jeunesse au pouvoir

19 ans. C’est l’âge des quatre rookies – Jalen Green, Alperen Sengun, Usman Garuba et Josh Christopher – qui sont arrivés dans le Texas cet été. Ces jeunes talents viennent s’ajouter à une classe biberon qui s’est montrée la saison passée, comme Kenyon Martin Jr., 20 printemps, Kevin Porter Jr., 21 ans, ou encore Jae’Sean Tate, qui a certes déjà 25 ans mais vivait sa première saison en NBA. Cela donne ainsi un groupe plein d’énergie, mais qui manque évidemment d’expérience et de maturité.

Ces sept joueurs feraient passer David Nwaba, Christian Wood, Danuel House Jr. ou encore Daniel Theis, dont aucun n’a plus de cinq saisons dans les jambes, pour des anciens, et Eric Gordon ou John Wall (qui ne devrait pas rester) pour des dinosaures.

Résultat, l’effectif est donc très jeune et très peu expérimenté. Et à sa tête, Stephen Silas n’a, lui aussi, qu’une courte expérience du coaching, avec une seule saison à son compteur. Et quelle saison puisqu’elle a éprouvante et riche en défaites. Son principal travail sera ainsi d’intégrer les nouveaux venus dans une équipe construite autour de Christian Wood et qui ne part pas de nulle part.

Des étincelles pour le duo Jalen Green – Kevin Porter Jr. ?

Le futur départ (ou mise à l’écart) de John Wall va clairement donner les clés de la mène à Kevin Porter Jr. Le jeune arrière a connu un début de carrière compliquée à Cleveland, mais Stephen Silas a su le mettre en confiance et lui donner des responsabilités dans cette fin de saison passée sans intérêt. Il a alors montré tout son potentiel offensif.

Ensuite, il a vu arriver son grand pote Jalen Green, deuxième choix de la dernière Draft. L’arrière est un attaquant très doué et avec ces deux-là, si agressifs et à l’aise balle en main, les Rockets pourront faire mal même s’il faudra s’attendre aussi à du déchet en attaque et ne pas oublier non plus de défendre. Mais leur connexion sera scrutée de près car elle promet beaucoup et doit servir de rampe de lancement.

Christian Wood en leader

Oui, les Rockets ont été très mauvais la saison dernière avec, on l’a dit, seulement 17 victoires. Mais tout n’était pas à jeter dans leur saison, surtout les premières semaines qui étaient très intéressantes. Le tournant, ce fut la blessure à la cheville de Christian Wood, début février. La franchise affichait alors un bilan de 11 victoires en 21 matches, mais dès que ce dernier a rejoint l’infirmerie, ce fut la dégringolade avec 20 revers de rang et une saison plombée jusqu’à la fin.

L’intérieur avait réalisé un début d’exercice de niveau All-Star et surtout, en fin de saison, quand il n’y avait plus rien à espérer, les Rockets ont parfois fait des matches sérieux. Ils étaient en difficulté pour marquer des points, mais Silas pouvait compter, certaines rencontres, sur une grosse envie en défense. Bref, l’effectif a clairement des manques mais avec un Wood à son meilleur niveau et des jeunes plein d’envie, qui se donnent pour faire les efforts en défense (Usman Garuba sera là pour ça), ça peut donner de belles promesses.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Jalen Green, Alperen Sengun, Usman Garuba, Josh Christopher, Daniel Theis (Bulls)

Re-signatures : David Nwaba

Départs : Kelly Olynyk (Pistons)

LE JOUEUR À SUIVRE : Christian Wood



Avec son statut de deuxième choix de la Draft, Jalen Green sera bien évidemment au centre de toutes les attentions mais, avec sa saison passée (21 points et 9.6 rebonds de moyenne), Christian Wood reste le meilleur joueur des Rockets et sans doute la clé de la réussite des Texans. En 31 matches sans lui, les Rockets n’ont remporté que cinq petits succès et c’est sa blessure qui a précipité les malheurs de la franchise.

Avec un groupe qui manque de vécu et de maturité, un intérieur comme Wood est précieux. Surtout avec des extérieurs comme Green et Porter Jr., qui aiment le ballon et vont pouvoir jouer le pick-and-roll avec lui. La saison passée, son association dans la raquette avec Kelly Olynyk avait été remarquée et pourquoi pas l’imaginer en construire une semblable avec Daniel Theis, ou même Alperen Sengun puisque le Turc est un joueur très technique.

En clair, un Wood qui flirte avec le All-Star Game, c’est une épine en moins dans le pied de Silas, qui va devoir construire une attaque plus fiable que celle de la saison passée, avec les rookies qu’il a récupérés cet été. Car les arrières auront alors plus d’espaces pour s’exprimer ainsi qu’un joueur sur lequel s’appuyer quand il faudra trouver le chemin du cercle, surtout en fin de rencontre. Wood doit une revanche à tout le monde et c’est le moment de confirmer qu’il a bien changé de statut.

MOYENNE D’ÂGE : 25 ans

MASSE SALARIALE : 163 millions de dollars (10e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Rockets montrent le meilleur visage d’une équipe jeune : ça court, ça déborde d’énergie et la combativité parfois affichée la saison passée est bien présente. Oui, il y a des défaites et des erreurs, mais les promesses sont là et avec un Wood revanchard qui vise le All-Star Game, Houston est plus solide et plaisant qu’on ne l’imaginait.

Le duo Kevin Porter Jr. – Jalen Green fait bien des étincelles et des joueurs comme Usman Garuba, Kenyon Martin Jr. et Alperen Sengun apportent de la densité à l’effectif, sans oublier un Eric Gordon en forme, qui frappe de loin. Clair dans ses rotations et ses principes, Silas poses les bases et transforme les Rockets en équipe piège par excellence, un bon poil à gratter qu’il ne faut pas prendre de haut. Malgré une saison sans playoffs ni « play-in », l’année est formatrice pour la jeunesse et on attend la suite avec impatience.

LE PIRE SCÉNARIO

Le départ de John Wall, à cause de son énorme contrat, prend du temps et surtout l’absence du meneur (ou des joueurs qui peuvent être échangés contre lui), prive Silas d’un renfort de poids. Green et Porter Jr. se marchent dessus, et comme il n’y a qu’un ballon, il y a un joueur de trop. Le groupe est déséquilibré, manque de shooteurs fiables, Wood est isolé et tout ceci force le coach à (trop) bricoler pour trouver des solutions, qui ne viennent pas vraiment en plus.

Comme la saison passée, c’est très souvent difficile de marquer des points et les jeunes joueurs sont vite dépassés défensivement, donc forcément, les défaites s’enchaînent et on repart pour une saison galère. C’est clairement une année de transition et de travail pour préparer la suite, c’est-à-dire les départs de Wall et de Gordon, puis surtout avec la Draft 2022 dans le viseur.

