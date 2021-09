Preview 2021/22 | Le Thunder mise à fond sur sa classe biberon

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, toujours dans la famille des gros chantiers après le Magic, on vous parle du Thunder, qui reconstruit du sol au plafond.

Après dix qualifications en playoffs sur les onze dernières années, Oklahoma City a manqué le rendez-vous de la « postseason » pour la première fois depuis 2015 la saison passée. Il faut dire qu’après quatre sorties dès le premier tour des playoffs, le Thunder était coincé dans le ventre mou. Autant donc tout détruire pour repartir de l’avant !

Cette saison 2021-22 va constituer la deuxième saison du grand projet de reconstruction du Thunder. Shai-Gilgeous Alexander est le leader désigné de cette jeune troupe qui devrait encore perdre beaucoup de matchs cette saison.

Une saison à deux visages

Le départ de Russell Westbrook en juillet 2019 sonnait le glas d’une époque à Oklahoma City. Mais pour ce qui est de la reconstruction totale, il aura fallu attendre le départ de Chris Paul la saison suivante. Alors, certes, le Thunder comptait tout de même Al Horford et George Hill pour épauler ses jeunes talents la saison passée, Shai Gilgeous-Alexander en tête. Mais la blessure à la voûte plantaire de ce dernier, et un bilan dangereusement proche de la moyenne a enclenché le mode « tanking » à la coupure du All-Star break qui a nettement fait la bascule. Jugez plutôt : 19 victoires pour 25 défaites avant, 3 victoires pour 25 défaites après.

Cela aura eu le mérite de permettre l’éclosion du jeune pivot Moses Brown, échangé depuis à Boston, mais surtout d’Aleksej Pokusevski en deuxième partie de saison. Et dans une moindre mesure, celle de Théo Maledon.

Complètement paumé à son arrivée dans la Grande Ligue, le jeune Serbe de 19 ans a profité au maximum de la « bulle » de G-League pour retrouver du rythme et sa confiance. De retour dans le groupe à OKC, « Poku » a fait admirer son potentiel aussi long que ses bras avec plusieurs perfs au-dessus de la vingtaine, dont un 25 points, 9 rebonds ou son record à 29 points, plus 8 rebonds (et 7 balles perdues) pour finir la saison.

Pendant ce temps, Sam Presti a continué d’accumuler les futurs choix de Draft. L’architecte (et collectionneur) du Thunder en est désormais à 36 sur les sept prochaines années, un magot sans précédent ! Mais il va bien falloir s’en servir à un moment ou un autre, et surtout en faire quelque chose de productif. Sur la dernière Draft, l’addition du 36e et du 34e choix ne lui a permis que de monter de deux crans et de sélectionner au 32e choix (Jeremiah Robinson-Earl).

Un noyau dur à l’horizon

Les motifs d’optimisme ne manquent cependant pas pour OKC qui va accueillir un nouveau joueur à fort potentiel en Josh Giddey, le rookie australien de 18 ans qui devrait disposer d’un solide temps de jeu dès cette saison pour voir ce qu’il a dans le ventre. Et surtout, pour mesurer sa compatibilité avec SGA et Pokusevski. Ces trois-là sont la base du projet du Thunder, même si le Serbe pourrait dans un premier temps retourner le banc, alors que l’inévitable Luguentz Dort devrait lui encore se coltiner les meilleurs arrières de la Ligue soir après soir.

Auteur d’une progression phénoménale ces dernières années, le panzer québécois devrait pour le coup accompagner Derrick Favors au poste 5, à moins que Mike Muscala, prolongé cet été, soit préféré au transfuge du Jazz pour sa connaissance du playbook et son tir à 3-points plus redoutable.

Dans tous les cas, avec la plus petite masse salariale de la Ligue et l’effectif le plus jeune de NBA (le seul sous les 23 ans de moyenne), le Thunder est clairement en phase d’observation. Avec SGA, Poku, Giddey et Dort en piliers, mais également les Bazley, Roby et évidemment Maledon qui auront également leur carte à jouer pour gagner leur place dans le projet à long terme d’OKC. On imagine à ce titre que le Thunder va encore multiplier ses rotations et favoriser les expérimentations pour explorer plus avant les possibilités offertes par ses divers prospects.

Sans aucune ambition véritable cette saison, Oklahoma City va de nouveau naviguer à vue, portée par les progrès de SGA et sa jeune troupe en formation. Le seul objectif réaliste du Thunder pour cette rentrée, c’est de continuer à faire grandir ses jeunes joueurs, tout en identifiant les prochaines étapes du redressement de la franchise.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Josh Giddey (Draft), Tre Mann (Draft), Aaron Wiggins (Draft), Jeremiah Robinson-Earl (Draft), Kemba Walker (Celtics), Derrick Favors (Jazz).

Re-signatures : Shai Gilgeous-Alexander, Mike Muscala.

Départs : Kemba Walker (Knicks), Al Horford (Celtics), Moses Brown (Celtics).

LE JOUEUR À SUIVRE : ALEKSEJ POKUSEVSKI

D’abord un nombre : 19. Même s’il n’est plus officiellement rookie et qu’une autre cuvée vient d’arriver, Aleksej Pokusevski reste, à 19 ans, l’un des quinze plus jeunes joueurs de la Ligue. Ailier de 2m13 mais qui dispose d’un bon tir de loin et d’une facilité déconcertante à trouver ses coéquipiers démarqués, le Serbe est un joueur extrêmement intrigant. Celui qu’on appelle affectueusement « Poku » n’est encore qu’un grand échalas bien trop maigrelet, mais sa courbe de progression interpelle forcément.

Sa production statistique ne vous fera pas basculer à la renverse, avec 8 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne. Mais, à y regarder de plus près, en l’occurrence sur ses records dans chaque catégorie statistique, dont 9 aux rebonds, 5 à la passe, 6 aux contres et 7 aux tirs à 3-points réussis en un match, Aleksej Pokusevski a déjà montré une grande polyvalence. Pour l’anecdote, il est même devenu le premier rookie depuis un certain LeBron James à réussir un match avec plus de 5 points, 5 passes, 5 rebonds et 5 contres (c’était face à Toronto : 8 points, 7 rebonds, 5 passes et 6 contres).

Si on se concentre même sur sa deuxième partie de saison, bouclée à 11 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne, on peut bel et bien affirmer qu’il a pris tout son monde de court, même si le Thunder était en roue libre et pouvait lui permettre des erreurs. Ce qui ne sera peut-être plus le cas cette saison. Mais personne ne s’attendait à un tel rayonnement, et un tel revirement, surtout après ses débuts chaotiques, pour ne pas dire catastrophiques. Ayant passé tout l’été à OKC pour bosser en musculation et répéter ses gammes, le dernier prodige issu de l’école serbe a de quoi nous épater la saison prochaine.

En tout cas, si Shai Gilegous-Alexander est le leader désigné de ce très jeune effectif, et que Josh Giddey doit apporter un autre créateur sur l’aile, c’est la progression d’Aleksej Pokusevski qui peut définitivement accélérer la reconstruction entamée par le Thunder. D’où son importance dans le plan de Sam Presti.

MOYENNE D’ÂGE : 23 ans

MASSE SALARIALE : 91 millions de dollars (30e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Complètement remis de ses douleurs de la saison passée, Shai Gilgeous-Alexander démarre la saison pied au plancher et confirme qu’il est un de tout meilleurs jeunes joueurs de la Ligue. Après une saison pourrie et un été résigné sans pouvoir participer au TQO de Victoria, le meneur canadien reprend le fil de sa progression et emmène le Thunder dans son sillage avec son jeu tout en changements de rythme, lui qui était déjà le meilleur de la Ligue aux pénétrations (25 « drives » vers le cercle par match) la saison passée.

Au diapason avec Mark Daigneault qui trouve lui aussi sa zone de confort dans sa deuxième année en tant qu’entraîneur en chef, la jeune troupe d’OKC multiplie les « coups » face à des équipes prétendument supérieures, avec un Lu Dort encore plus entreprenant offensivement et un Darius Bazley plus solide défensivement. Aleksej Pokusevski et Théo Maledon font admirer leurs progrès après avoir fait le (bon) choix de rester bosser à Oklahoma City durant l’été, et le jeune Josh Giddey s’ajoute à ce trio d’ados plein d’avenir avec sa qualité de passe.

Bien encadré par les vétérans, Mike Muscala, Derrick Favors ou encore Kenrich Williams, garants de l’état d’esprit local, le Thunder progresse à vue d’œil et joue crânement sa chance dans la bataille pour le « play-in » qui lui échappe de peu dans les ultimes semaines de la saison régulière. SGA et Poku sortent en tout cas comme les deux nouveaux hommes forts de leur franchise. Le projet suit son cours…

LE PIRE SCÉNARIO

Seule équipe de la ligue à pointer sous les 23 ans d’âge moyen, Oklahoma City teste et expérimente à tout-va. Mark Daigneault enchaîne les rotations et les résultats ne suivent pas.

Plombée au bout de quelques semaines seulement, la saison d’OKC tourne définitivement au vinaigre quand Shai Gilgeous-Alexander doit à nouveau s’arrêter à cause de douleurs persistantes à la voûte plantaire. Le projet de développement d’Aleksej Pokusevski connait également de gros soubresauts alors que le jeune Serbe est toujours aussi léger physiquement et doit lui aussi passer plus de temps que prévu à l’infirmerie.

Les défaites s’enchaînent et c’est une nouvelle campagne de « tanking » qui commence, alors que Josh Giddey apparaît très, très vert, le physique des adversaires l’empêchant d’afficher ses qualités de créateur. Dans ce marasme, la classe biberon d’OKC a bien du mal à afficher des progrès, les longues soirées s’enchaînant jusqu’au bout.

Ça fait encore un bon choix de Draft à la fin, pour enrichir davantage le coffre-fort déjà replet de l’oncle Sam, mais c’est encore une saison sans intérêt pour les fans de la franchise.

