Preview 2021/22 | Les Pistons repartent presque de zéro

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, toujours chez les gros chantiers après le Magic et le Thunder, place aux Pistons qui a changé tout leur effectif en 12 mois !

Quel est le joueur le plus ancien des Pistons ? Il y a encore quelques jours, c’était Sekou Doumbouya, drafté en 2019, et depuis son transfert, c’est Killian Hayes, sélectionné à la 7e place de la Draft 2020. C’est dire si les Pistons ont nettoyé leur effectif du sol au plafond, et ce grand ménage est l’œuvre de Troy Weaver, le GM arrivé il y a un an.

Il était l’assistant de Sam Presti au Thunder, et à quelques milliers de kilomètres l’un de l’autre, ils procèdent à la même stratégie avec une reconstruction basée sur la Draft et la jeunesse. La saison passée a été marquée par les départs de Blake Griffin et Derrick Rose, et désormais, tout est en place pour reconstruire sans contrats boulets.

Jerami Grant doit confirmer

Pour encadrer et former cette jeune escouade, Dwane Casey est toujours là, et sa dureté sera essentielle pour ce groupe. Au départ, il n’était pas venu pour jouer les directeurs de centre de formation, mais c’est aujourd’hui son rôle, et on n’est pas loin de penser que ce travail n’est pas si éloigné de celui d’entraîneur de la G-League Ignite. Heureusement, il a quelques vétérans à ses côtés pour diriger la maneouvre.

Comme cadres, Jerami Grant va encore disposer d’une bonne partie des responsabilités offensives, et il a prouvé la saison passée qu’il pouvait les assumer, d’autant qu’il va venir à l’entraînement avec sa médaille d’or olympique.

Comme l’an passé, il va devoir créer pas mal de décalages par lui-même, en particulier si l’attaque patine, et ses dirigeants ont choisi de signer Kelly Olynyk pour l’épauler en attaque. Le Canadien a effectué un bon passage aux Rockets, et son expérience sera précieuse. Tout comme celle de son compatriote, Cory Joseph, prolongé après un bon passage en fin de saison. Ce sont les joueurs les plus âgés de l’effectif, ils ont 27 et 30 ans.

Une identité à trouver

Aux côtés de ces quelques joueurs d’expérience, auxquels il faut ajouter Rodney McGruder (30 ans), c’est une classe biberon avec les rookies de la saison passée, Killian Hayes, Isaiah Stewart et Saddiq Bey, mais aussi la venue du 1er choix de la Draft, Cade Cunningham.

Il est comparé aux meilleurs meneurs de grande taille, et sa maturité entrevue à Oklahoma est le signe d’un leader. Ce n’est pas un scoreur comme Jalen Green, mais il sait tout faire sur un terrain, et il a cette capacité à rendre les autres meilleurs. C’est ce dont a besoin la franchise pour entamer réellement sa reconstruction. Avec Jerami Grant et lui, Detroit possède un duo intéressant, mais ça reste très limité pour espérer se mêler à la lutte pour le « play-in » tant il y a de choses à mettre en place dans ce jeune groupe.

L’objectif de la saison est clairement de trouver une identité, un fonds de jeu qui permette d’entamer « The Process » dans lequel on « Trust ». Cela passera sans doute par la défense, un secteur où la solidarité est essentielle et où les dirigeants pourront mieux cerner les personnalités de leurs jeunes talents. Certains n’ont pas survécu à la grande lessive, comme Sekou Doumbouya. Il y a deux ans, les Pistons voyaient en lui un futur Pascal Siakam…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Cade Cunningham, Luka Garza et Isaiah Livers (Draft), Kelly Olynyk (Rockets), Trey Lyles (Spurs)

Re-signatures : Cory Joseph, Frank Jackson, Hamidou Diallo, Saben Lee, Rodney McGruder

Départs : Mason Plumlee (Hornets), Sekou Doumbouya (Nets) et Jahlil Okafor (Nets/Hawks)

LE JOUEUR À SUIVRE : KILLIAN HAYES

Si on a choisi Killian Hayes, ce n’est pas par chauvinisme, mais parce qu’il sera forcément sous pression. Le Français sort d’une saison compliquée, marquée par une blessure à la hanche mais aussi une grosse maladresse, alors que ses dirigeants ont mis la main sur Cade Cunningham à la Draft, soit un adversaire direct sur le poste 1.

Pendant l’été, les deux joueurs ont répété qu’ils pouvaient jouer ensemble, et on pense que Dwane Casey va tester cette option en début de saison. Aucun des deux n’est un spécialiste du tir extérieur, et sur le papier, on a encore du mal à voir de la complémentarité dans leur jeu. Mais les deux sont des créateurs, qui cherchent à faire tourner l’équipe, et s’ils parviennent à trouver une bonne carburation, avec et sans ballon, ils peuvent former un duo extrêmement prometteur pour reconstruire.

En revanche, si Killian Hayes ne montre pas de progrès et/ou que Cade Cunningham n’est pas à l’aise à ses côtés, le Français rejoindra sans doute très vite le banc. Il aura alors moins de pression, et ça lui sera peut-être bénéfique.

MOYENNE D’ÂGE : 24 ans

MASSE SALARIALE : 126 millions de dollars (24e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Cade Cunningham est bien le Luka Doncic américain, et il transforme rapidement les Pistons par ses qualités de créateur et de finisseur. C’est un vrai leader, et sa complicité avec Jerami Grant est source d’optimisme pour les années à venir. Dwane Casey a trouvé son « one-two punch », alors que Kelly Olynyk s’impose comme l’un des meilleurs 6e homme de la ligue et que Killian Hayes grandit dans ce costume de gestionnaire solide. Sous les panneaux, Isaiah Stewart est un vrai déménageur, qui gère mieux les fautes et abat un travail dingue sous le cercle.

Detroit a trouvé un équilibre pour accrocher une trentaine de victoires. Un deuxième arrière expérimenté et scoreur permettrait à l’équipe de viser le « play-in » en 2023. Le modèle à suivre ? Les Grizzlies avec Ja Morant.

LE PIRE SCÉNARIO

À Detroit, la reconstruction n’est pas encore assez avancée, et ça manque d’un intérieur qui pèse sur le jeu, mais aussi de spécialistes du shoot extérieur. En attaque, tout repose sur le duo Cunningham-Grant, mais les brèches créées par Cunningham ou Hayes manquent d’un finisseur dans le corner ou à 45°. Trey Lyles et Kelly Olynyk peuvent mettre dedans, mais ça reste des intérieurs fuyants, et pas des spécialistes.

Le véritable intérêt de la saison est de voir quels joueurs peuvent s’inscrire dans le projet mis en place. Saddiq Bey et Isaiah Stewart confirment qu’ils ont leur place, et ils sont devenus des titulaires indiscutables. Mais la « free agency » s’annonce très faible, et ce sera compliqué d’attirer un très bon free agent pour aider l’équipe à franchir un cap. Heureusement, il reste la Draft… mais ça signifie que la reconstruction est très loin d’être achevée.

