John Wall a demandé à quitter les Rockets

Arrivé la saison passée aux Rockets en échange de Russell Westbrook, John Wall n’a pas envie de vivre une deuxième saison de reconstruction, à encadrer la classe biberon de Houston. Selon The Athletic, l’ancien All-Star a rencontré ses dirigeants, et ils ont convenu de travailler ensemble pour lui trouver une nouvelle équipe.

À 31 ans, John Wall sera présent au « training camp » de sa formation, mais il ne jouera aucun match pour les Rockets en attendant de trouver un point de chute. Précision importante : il n’est pas question de mettre en place un « buy-out » alors que John Wall doit toucher environ 92 millions de dollars pour les deux prochaines saisons.

Même si les deux parties vont travailler de concert, ce sera compliqué de trouver une formation qui accepte de récupérer cet énorme contrat, d’autant qu’il faudra trouver des contreparties dans l’échange pour égaler le salaire de John Wall… On pense aux Cavaliers avec Kevin Love, mais il y a déjà embouteillage de meneurs à Cleveland, et on imagine que John Wall rêve d’une toute autre destination.

Le meneur ménagé en attendant son transfert, les Rockets s’appuieront sur un cinq très jeune, composé de Kevin Porter Jr, Jalen Green, Jae’Sean Tate, Christian Wood et Daniel Theis.