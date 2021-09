Andre Iguodala, le retour du grand frère

Après que le Heat a décidé de le libérer de sa dernière année de contrat, on pensait que Andre Iguodala allait sérieusement réfléchir à tirer un trait sur sa carrière. La dernière saison a été décevante au Heat, et à 37 ans, c’est devenu compliqué de trouver une place dans des effectifs limités à 15 joueurs. Mais à Golden State, on n’a pas oublié tout ce qu’apportait « Iggy » à l’équipe, mais aussi la franchise, et le voilà qui s’offre un nouveau challenge.

« Franchement, je n’ai pas vraiment réfléchi à ma retraite » assure-t-il en conférence de presse. « Il y a eu des moments dans ma carrière où j’y ai pensé, après ma 7e saison, ma 10e… On passe par des moments de sa vie, où on se demande, c’est quoi la suite. C’est toujours ouvert… Bien sûr, il y aura une fin, et personne n’a encore battu le temps qui passe. Mais je pense que cette année, plus que tout, chaque jour sera rempli de bonheur. J’ai vraiment hâte de terminer le chapitre, et peu importe si ça prend fin ici, mais on va s’amuser. »

Pour Steve Kerr, l’apport d’Andre Iguodala ne se résume pas à ses stats. « Avec Andre, cela dépasse de loin le cadre des points, et même de ce qu’on voit en défense. C’est une question de leadership, et d’être au bon endroit au bon moment. Vu ce que nous essayons de faire avec le développement des jeunes joueurs, je ne peux pas imaginer un meilleur joueur dans l’équipe pour nous aider dans les deux secteurs. »

« Il me parle tous les jours comme un ami, un coéquipier, un grand frère… »

À Golden State, Andre Iguodala va donc chaperonner les gamins de l’équipe, à commencer par Jonathan Kuminga dont il pourrait être le père…

« Cela fait un peu bizarre car c’est quelqu’un que je regardais à la télé… et maintenant, je suis assis à côté de lui dans le vestiaire, et il me parle tous les jours comme un ami, un coéquipier, un grand frère… C’est dingue, et je vais profiter de ces moments tant qu’il est encore là. »

Même discours chez Moses Moody, l’autre rookie des Warriors. « C’est un gars qui a tout vécu en NBA… C’est surtout un gars dont la stature est idéale pour m’apprendre tout ce que j’ai besoin de savoir. »

Dans un rôle de mentor, voire de « super assistant » comme l’était Jared Dudley aux Lakers, Andre Iguodala doit se préparer à répondre à beaucoup de questions…

« Après ma séance d’entraînement, je m’assois généralement et je regarde ce qu’ils font », conclut Jonathan Kuminga à propos de la présence des vétérans. « Je regarde leur préparation. Iguodala, en particulier, parce qu’il est juste à côté de moi dans le vestiaire. Donc, je lui pose des questions, pas seulement sur le basket mais sur à peu près tout. Je retiens beaucoup de choses de lui. »