Preview 2021/22 | Enfin un bond en avant pour les Cavaliers ?

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Après les équipes jeunes et en reconstruction comme Orlando, Oklahoma City, Detroit et Houston, on passe désormais à Cleveland.

Les Cavaliers peinent à sortir des bas-fonds de la ligue depuis le départ de LeBron James en 2018. Après trois saisons compliquées, le recrutement estival et la prolongation de Jarrett Allen doivent enfin servir d’électrochoc. Cette équipe a, sur le papier, le potentiel (surtout offensif) pour gagner plus de 25 matches (19, 19 et 22 ces trois dernières saisons). Mais pour ça, il va falloir être sérieux et discipliné.

Mieux s’organiser avec Ricky Rubio

En récupérant Ricky Rubio, les Cavaliers ont sûrement fait une bonne affaire. Car avec le meneur de jeu espagnol, J.B. Bickerstaff possède un véritable chef d’orchestre et un passeur né. Ça ne peut pas faire de mal à une équipe qui, la saison passée, souffrait pour trouver des bons shoots à 3-pts et simplement marquer des points.

De plus, cela peut aider Darius Garland, qui aura un sacré professeur à observer, mais surtout Collin Sexton, toujours critiqué pour ses choix douteux et sa tendance à garder le ballon.

Comme Donovan Mitchell et Devin Booker avant lui, l’arrière va profiter de la cohabitation avec un meneur de jeu altruiste et expérimenté. Là aussi, ça ne peut que lui faire du bien. Avec Darius Garland et Ricky Rubio, voire Kevin Pangos si ce dernier arrive à grappiller quelques minutes, Jarrett Allen et Evan Mobley auront des éléments parfaits pour jouer le pick-and-roll et cela devrait offrir des solutions offensives à une équipe qui en cherchait.

Construire une attaque efficace

Peu dangereux à 3-pts (pire pourcentage de réussite en 2020/2021 avec 33%), les Cavaliers ont affiché des limites inquiétantes la saison passée en attaque. Si c’était mieux avec un Jarrett Allen plus énergique qu’avec Andre Drummond et qu’un joueur comme Isaac Okoro s’est parfois montré, le résultat global fut très décevant. Le recrutement estival doit permettre de corriger cela.

Car outre Ricky Rubio, les arrivées de Lauri Markkanen et Evan Mobley, considéré comme le meilleur intérieur de la Draft 2021, vont apporter du poids et des points aux rotations de J.B. Bickerstaff. Le coach aura davantage d’options offensives et c’est à lui d’installer une attaque plus tranchante et équilibrée, qui peut alterner présence à l’intérieur et réussite à l’extérieur. Il y a le potentiel pour ça, surtout si Kevin Love, la grande inconnue de cette saison (partira, partira pas ?) retrouve un niveau acceptable comme titulaire ou en sortie de banc.

La défense, une obligation

Depuis son arrivée sur le banc des Cavaliers, JB Bickerstaff n’a jamais cessé de mettre l’accent sur la défense. Il veut transformer son équipe en formation féroce et bagarreuse. C’est un peu le message pour toutes les équipes en reconstruction mais, pour l’instant, ce n’est pas une réussite. Et ce n’est pas Lauri Markkanen qui va aider dans ce domaine. Jarrett Allen ne va pas pouvoir tout compenser et Isaac Okoro ne peut pas encore se démultiplier.

Le piège sera alors, si l’attaque tourne bien, de relâcher le pied de l’accélérateur en défense ou de voir certains ne pas faire totalement les efforts. Vu leur effectif, qui manque de spécialistes, les Cavaliers ne peuvent pas se le permettre. Et comme souvent, c’est peut-être même d’abord en défense que les Cavs pourront se libérer offensivement, en s’offrant des transitions pour justement des joueurs comme Markkanen, Denzel Valentine, Okoro ou Mobley.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Evan Mobley, Ricky Rubio (Wolves), Lauri Markkanen (Bulls), Denzel Valentine, Kevin Pangos

Re-signatures : Jarrett Allen

Départs : Taurean Prince (Wolves), Larry Nance Jr. (Blazers)

LE JOUEUR À SUIVRE : Lauri Markkanen



Et si c’était lui la clé de la réussite des Cavaliers cette saison ? C’est peut-être trop lui en demander, mais Lauri Markkanen (24 ans) est indubitablement attendu au tournant. Après des années à Chicago aussi frustrantes qu’intrigantes, le Finlandais manque de références. Il a du talent plein les mains mais ne l’a montré que sur des courtes séquences. Quand il est agressif et impliqué offensivement, il est très bon. Mais parfois en retrait face à Zach LaVine et trop souvent blessé, il n’a pas pu réellement s’exprimer chez les Bulls.

On l’a dit, les Cavaliers ont d’énormes difficultés à 3-pts, pour trouver le chemin du filet même, et l’intérieur est capable de les soulager dans ce domaine. L’envie de se relancer et une pression moins forte dans l’Ohio que dans l’Illinois, puisque les Cavs ont moins d’ambitions pour l’instant que les Bulls, suffiront-elles ? En tout cas, Lauri Markkanen et Cleveland sont faits pour s’entendre car ils ont le même objectif : décoller enfin.

MOYENNE D’ÂGE : 24.6 ans

MASSE SALARIALE : 133 millions de dollars (22e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les recrues font du bien. Avec Ricky Rubio, Lauri Markkanen et Evan Mobley, tout devient plus facile et grâce à ça, Darius Garland et Collin Sexton épurent leur jeu. Le Finlandais évite les pépins physiques, réalise une bonne saison, la meilleure de sa carrière, et il est même souvent précieux dans le « money time ».

Kevin Love finalement rapidement échangé, le vestiaire est beaucoup plus serein, et J.B. Bickerstaff parvient rapidement à installer une hiérarchie claire. Malgré quelques défaites en route, les Cavaliers restent dans la course pour le « play-in » jusqu’au bout. Il y a enfin un projet à Cleveland depuis le départ de LeBron James, et il ne manque d’ailleurs pas grand-chose pour espérer s’imposer dans le Top 8 de la conférence Est.

LE PIRE SCÉNARIO

Très vite, il apparait que ce groupe est totalement déséquilibré. Impossible pour Cleveland de se débarrasser de Kevin Love, qui grogne de plus en plus alors que ça bloque Lauri Markkanen et Evan Mobley.

Les rumeurs de transfert autour de Collin Sexton ont également émoussé le lien, déjà ténu, entre l’arrière et ses coéquipiers. Dans ce contexte, c’est bien compliqué pour JB Bickerstaff de mettre en place des rotations équilibrées, d’autant que les blessures (Denzel Valentine, Lauri Markkanen encore lui) se rajoutent à la problématique.

Offensivement, c’est toujours brouillon, aucun joueur n’est vraiment efficace sans ballon et chacun veut donc faire le show dans son coin. Sans parler de la défense qui ne suit pas du tout, Jarrett Allen et Isaac Okoro se débâtant dans le vide. Comme la saison passée, la tension monte entre les joueurs et elle éclate sur les parquets. Le plus inquiétant, c’est que le développement des nouveaux comme Evan Mobley est également à l’arrêt.

Dans des bons soirs, il y a quelques victoires notables, portés par des perfs individuelles, mais l’ensemble est très décevant et la franchise commence déjà à penser à la Draft après quelques semaines de compétition.

