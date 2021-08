Kevin Love négocie son départ des Cavaliers

Avec l’arrivée de Lauri Markkanen, il ne fait plus aucun doute que Kevin Love va quitter les Cavaliers. Comme aucune équipe n’est intéressée par ses services et son contrat de 60 millions sur deux ans, il ne reste plus qu’une solution : le couper.

Selon le Plain Dealer, des discussions sont en cours. Il s’agit de s’entendre sur un « buy-out« , une rupture de contrat à l’amiable. C’est ce qu’a négocié Kemba Walker avec le Thunder avant de rebondir aux Knicks, ou encore Blake Griffin avec les Pistons avant de rejoindre les Nets.

Selon le quotidien, il n’y a pas d’accord imminent et les négociations pourraient même encore échouer. Mais on imagine mal les Cavaliers se traîner Love une saison de plus au bout du banc. La saison passée, ils avaient coupé Andre Drummond, et il s’agit donc de s’entendre sur le montant des indemnités de départ. Si ça coince, c’est que Love n’est sans doute pas disposé à faire de gros sacrifices financiers.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.