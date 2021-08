Les Bulls envoient Lauri Markkanen aux Cavaliers dans un échange en triangle !

C’était le meilleur free agent encore disponible et après trois semaines d’attente, Lauri Markkanen a enfin décroché ce contrat qu’il attendait tant : 67 millions de dollars sur quatre ans (3+1). Mais c’est dans le cadre d’un « sign-and-trade », et l’intérieur finlandais rejoint finalement les Cavaliers dans un échange en triangle.

Selon ESPN et The Athletic, les Blazers sont aussi impliqués dans l’échange, et Larry Nance Jr. prend la direction de Portland, tandis que les Bulls reçoivent Derrick Jones Jr, le premier tour de Draft des Blazers (protégé – 2022) et un second tour de Draft des Cavaliers (2023).

On a du mal à comprendre le choix de Cleveland puisqu’il y a déjà Evan Mobley et Jarrett Allen dans la peinture, et Kevin Love est toujours là… Ce qui signifie, sur le papier, que Lauri Markkanen débarque dans une raquette bien embouteillée, mais c’est surtout le signe que Kevin Love devrait très prochainement être coupé ou transféré. On ne l’imagine pas rester comme quatrième intérieur, surtout à 30 millions de dollars par an.

À Portland, voilà le genre d’arrivée qui peut redonner le sourire à Damian Lillard. Larry Nance Jr. est un joueur complet, polyvalent, et l’un des meilleurs voleurs de ballon de la NBA. C’est une belle plus-value par rapport à Derrick Jones Jr, qui était quasiment sorti de la rotation des Blazers, et Portland a donc réussi un joli coup.

Quant aux Bulls, ils ont déjà bouclé leur recrutement et les dirigeants s’en sortent plutôt bien dans cet échange avec un premier tour de Draft (protégé), et un ailier athlétique en échange d’un joueur qui a déçu ces dernières saisons.