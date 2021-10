Andrew Wiggins : « Mes options, c’était soit être vacciné, soit ne pas jouer en NBA »

Andrew Wiggins a pu jouer la nuit dernière en ouverture de la présaison à Portland, inscrivant 13 points en 16 minutes dans la victoire de son équipe (121-107). Après la rencontre, l’ailier des Warriors est revenu devant la presse sur son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, avant de céder il y a quelques jours.

« Mes options, c’était soit être vacciné, soit ne pas jouer en NBA. C’était une décision compliquée. J’espère que ça ne posera pas de problème à long terme et que je serai toujours en bonne santé dans dix ans » assure-t-il.

Précisant que « personne dans [sa] famille n’est vacciné car on n’y croit pas », il n’en veut pas aux Warriors, ses coéquipiers l’ayant soutenu et les règles venant des dirigeants politiques de San Francisco et de la NBA.

« Ça fait du bien de jouer mais ça va me rester en tête pendant un long moment. Ce n’était pas quelque chose que je voulais faire, on m’a forcé la main. Mais bon, pour faire certains trucs, pour travailler, vous n’êtes pas propriétaire de votre corps, c’est la conclusion. Si vous voulez travailler en société, aujourd’hui, ils imposent les règles sur ce que vous pouvez faire avec votre corps. J’espère que d’autres gars seront plus forts que moi, qu’ils continueront à se battre pour ce en quoi ils croient et que ça fonctionnera pour eux. »

La peur d’éventuelles conséquences à long terme

Pourquoi a-t-il donc si longtemps refusé de se faire vacciner, alors que San Francisco impose une vaccination obligatoire contre le Covid-19 afin d’accéder aux salles comme le Chase Center ?

« J’ai eu le Covid et ce n’était pas si grave » répond-il. « Il y a quelques années, j’ai fait une réaction allergique au paracétamol, c’était assez effrayant et j’ai un EpiPen (un auto-injecteur d’épinéphrine en cas de choc anaphylactique) désormais. Depuis, je ne veux plus rien prendre. Je laisse les choses guérir naturellement. J’ai vu que des gens faisaient des réactions ou avaient des problèmes en se faisant vacciner. Et puis je ne sais pas ce que ça va me faire dans dix ans, peut-être endommager mes gènes. Il y a des études pour savoir si ça va causer des cancers également. Je pourrais continuer mais bon, je ne voulais juste pas le faire parce que je ne savais pas ce que ça allait faire à mon corps dans dix, quinze ou vingt ans. Ou ce que ça allait faire à mes futurs enfants. »

Mais avec la possibilité de rater les 41 matchs à domicile en saison régulière, plus ceux en playoffs, ainsi que la perte d’une grosse partie de son salaire, Andrew Wiggins n’avait pas vraiment le choix.

« Le temps n’était pas de mon côté » conclut-il. « La saison va démarrer et je ne voulais pas manquer de matchs mais bon, il fallait faire quelque chose. »