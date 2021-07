Les Warriors à l’affût pour Bradley Beal

Même s’ils ont connu la gloire avec trois titres NBA, le trio Thompson-Curry-Green souhaite rester compétitif. Désormais trentenaires, ces trois-là n’ont plus de temps à perdre pour briguer une 4e bague sauf que Kevin Durant n’est plus là, et le management des Warriors doit leur trouver du renfort.

Titulaires des 7e et 14e choix dans la prochaine Draft, les Warriors auraient l’intention de s’en séparer pour attirer un gros poisson sur le marché. Et d’après Marcus Thompson de The Athletic, le GM Bob Myers garde un œil sur le cas Bradley Beal à Washington.

S’il jure fidélité à sa franchise comme un certain Damian Lillard, l’arrière All-Star pourrait être lassé de ne pas jouer le titre et mettre la pression à ses dirigeants à l’image du meneur des Blazers. À 28 ans, le deuxième meilleur scoreur de la ligue joue le meilleur basket de sa carrière et ne voudra peut-être pas gâcher ses plus belles années dans une équipe qui se bat uniquement pour aller en playoffs. À San Francisco, Beal entrerait dans une autre dimension et il soulagerait grandement Stephen Curry et Klay Thompson dans les responsabilités offensives. Exactement comme avait pu le faire Kevin Durant à partir de 2016.

Andrew Wiggins sacrifié ?

Si les deux choix de draft ne suffiront pas à convaincre un Tommy Sheppard inflexible sur le sujet, Golden State pourrait mettre James Wiseman dans la balance en plus d’Andrew Wiggins pour équilibrer les salaires. L’ailier de Golden State possède encore deux ans de contrat à 65,2 millions de dollars tandis que Beal en a encore deux à 71,5 millions de dollars (dont une en player option à 37,3 millions).

S’ils parvenaient à leurs fins, les Warriors complèteraient alors leur effectif avec des joueurs d’expérience en quête de bague à moindre coût. Comme le Heat et les Lakers l’ont fait dans le passé.