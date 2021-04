Inutile d’appeler, Bradley Beal est intouchable chez les Wizards

Même s’ils sont bien revenus dans la course au « play-in », grâce à une combinaison de leurs bons résultats et de la dégringolade des Bulls, les Wizards ont vécu une saison particulièrement difficile.

Au moment de la « trade deadline », leur GM Tommy Sheppard a inévitablement été sollicité quant au statut de Bradley Beal, le joyau de la couronne dans la capitale fédérale, mais il n’a pas vacillé. Bradley Beal est intouchable !

« Je leur dis d’économiser leur salive. Tout va bien chez nous », lance le dirigeant pour The Ringer.

Au-dessus de la trentaine de points par match, pour la deuxième saison de suite, Bradley Beal est clairement un des meilleurs arrières de la Ligue. Il est en tout cas le meilleur scoreur de la NBA à l’heure de ces lignes (pour un dixième, devant Steph Curry), et son GM n’envisage donc pas une seule seconde de s’en séparer.

« Le meilleur conseil que tu peux recevoir est de n’écouter aucun conseil. Parce que tout le monde va te dire combien de joueurs tu vas pouvoir obtenir contre Bradley. Je réponds que tu peux passer dix ans et ne jamais trouver un autre joueur comme Bradley Beal à la Draft. C’est un joueur tellement à part et plus important encore, c’est une personne incroyable. On a construit toute notre équipe autour de Bradley. Il est notre futur… Son professionnalisme et son éthique de travail, c’est ce que tu veux de la part de ton leader. »

« Il n’y a pas de baratin entre nous »

Frappés par les blessures (dont Thomas Bryant) et la Covid-19 en début d’exercice, les Wizards sont désormais en train de trouver leur rythme de croisière. Sur leurs 13 derniers matchs, ils en ont remporté 11 !

« Ne vous y trompez pas : on veut gagner », renchérit Tommy Sheppard. « On est en train de construire pour Bradley. Il est la pierre angulaire de notre franchise. Tout ce qu’on fait est avec l’idée de continuer à gagner un peu plus chaque année. Les playoffs sont toujours notre objectif. On ne veut pas se cacher. Mais pour y arriver, on doit avoir de la profondeur de banc. On doit avoir de meilleurs joueurs, c’est ce vers quoi on tend. »

Toute la stratégie de Tommy Sheppard se base en tout cas sur un discours très franc avec sa superstar.

« On s’est toujours dit, au cours de conversations sans détour : ‘Si tu ne l’entends pas de ma bouche, alors ça n’est pas arrivé. Si tu as quelque chose qui te trotte dans la tête, viens me voir’. Il n’y a pas de baratin entre nous. »