Avery Bradley adoubé par Stephen Curry

Qui va récupérer le 15e et dernier contrat des Warriors pour attaquer la saison ? Ils sont plusieurs en compétition, et on trouve ainsi Gary Payton II, Mychael Mulder, Jordan Bell, Langston Galloway et Avery Bradley.

Ce dernier, par ses qualités défensives et sa polyvalence sur les postes 1 et 2, semble tenir la corde, d’autant qu’il a un soutien de poids : Stephen Curry !

« S’il est là, c’est qu’il y a une raison » a répondu Stephen Curry à la presse. « C’est un bulldog ! Quand quelqu’un vous demande quel est le défenseur le plus dur à affronter, c’est le premier nom qui vient en tête. »

En attendant le retour de Klay Thompson, on imagine que Stephen Curry serait ravi de l’avoir à ses côtés pour le soulager en défense. « Il est inépuisable, il est physique, il est rapide, et il n’est pas uniquement bon sur le porteur de balle, car il a une bonne connaissance de la défense collective. »

Un spécialiste défensif utile en match et à l’entraînement

Et les compliments ne s’arrêtent pas là, Stephen Curry insistant sur la régularité de son nouveau coéquipier : « Il a montré non seulement ses qualités, mais aussi son implication. On peut trouver des gars qui sont dans la ligue depuis aussi longtemps que lui et qui peuvent essayer de faire quelque chose de différent, de changer de rôle ou d’en faire moins. Car c’est vraiment difficile de défendre comme ça physiquement. »

Mieux encore, le double MVP estime que la seule présence d’Avery Bradley lui est bénéfique à titre personnel. « Il montre pendant le camp que la défense est toujours importante pour lui et il sait que c’est là qu’il apporte beaucoup de valeur. C’était génial à regarder. Franchement, c’est utile pour vous améliorer pendant le camp d’entraînement lorsque vous avez un gars comme lui qui vous pousse à chaque possession. Je sais que Jordan Poole a ressenti la même chose. Avery est venu au camp préparé et prêt et il a montré ce dont il était capable. »

La balle est désormais dans le camp des dirigeants.