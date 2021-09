Bien qu’impatient de rejouer, Klay Thompson ne précipitera pas son retour

De nouveau en tenue, et affublé d’un bandeau dans les cheveux, Klay Thompson avait la banane. Après deux ans à soigner ses blessures, le « Splash Brother » sait bien qu’il ne va pas reprendre les matchs en début de saison.

Mais rien que de pouvoir participer à ce media day et sentir l’excitation de cette rentrée des classes a suffi au bonheur de l’arrière de Golden State.

« C’est tellement bon de pouvoir renfiler ce maillot et de pouvoir revenir sur le terrain. C’est encore meilleur de revenir sur le terrain. Tout ça est incroyable » s’extasiait-il ainsi.

« Fin novembre ou début décembre, et après, ça dépendra de mes sensations »

Dix mois après sa rupture d’un tendon d’Achille, Klay Thompson affirme qu’il se sent bien physiquement. Mais, après avoir été très patient jusque-là, il ne compte pas tout gâcher en précipitant son retour.

« Je n’ai pas de date de retour établie mais je n’anticipe rien avant les douze mois recommandés. Ça nous amène à la fin novembre ou le début décembre, et après, ça dépendra de mes sensations. Je dois encore faire beaucoup de foncier mais je vois le bout du tunnel et c’est ça qui me motive. Le pire est loin, loin derrière moi. »

En bord de terrain ou carrément au poste de commentateur, Klay Thompson a eu le temps de méditer sur sa condition de joueur blessé durant sa longue période d’indisponibilité. Il en a profité pour se replonger dans ses propres exploits, et ceux de ses Warriors, pour entretenir la flamme et garder sa motivation intacte.

« J’ai une telle appréciation pour ce sport. Et vous savez que je ne suis pas du genre à me flatter de mes succès passés, mais comme j’avais énormément de temps pour moi, j’ai pu revoir beaucoup de matchs. Parfois, je me demandais comment j’avais pu faire ci ou ça, ou je n’arrivais pas à croire que notre équipe avait autant réussi. C’est ce qui m’inspire quand je fais ma rééducation, pour pouvoir rejouer à un tel niveau. »

« Je jouais à mon meilleur niveau lors de ces Finales et je m’attends à reprendre sur cette note »

Avec 26 points et 5 rebonds de moyenne au cours des Finales 2019, dont 55% aux tirs et 59% à 3-points, Klay Thompson a malheureusement été fauché en plein vol, alors même qu’il évoluait au meilleur niveau de sa carrière. Ce cruel timing ne démonte pas le toujours optimiste shooteur, qui croit encore en sa bonne étoile.

« Mon dernier souvenir de jeu était lors des Finales 2019 et j’étais vraiment sur un gros rythme au niveau du tir. Je ne vais probablement pas arriver à ce niveau immédiatement mais je m’attends à y arriver à un moment de la saison. J’ai des attentes très élevées pour moi-même en termes de scoring et d’être un bon joueur des deux côtés du terrain. Même si j’ai dû gérer des blessures graves, je ne vais pas m’en servir d’excuse. Je vais revenir et jouer aussi dur que je peux. Heureusement pour moi, j’ai un staff autour de moi qui ne me laissera pas jouer avant que je sois complètement prêt. Mais je suis bien avancé. Je jouais à mon meilleur niveau lors de ces Finales et je m’attends à reprendre sur cette note. C’est simplement mon attitude. »

Fort de cette confiance aveugle qui définit les grands shooteurs, Klay Thompson n’attend plus qu’un feu vert dans son processus de retour à la compétition. Ne lui manque plus que l’autorisation de jouer en opposition, et il sera alors aux bords d’un retour qui ne manquera pas d’embraser la Baie.

« Je peux réussir mes tirs en suspension, et je suis plutôt bon sur mes déplacements défensifs. Mon timing n’est pas encore complètement revenu. Je n’ai pas encore le bon temps de réaction. Mais c’est normal, je suis rouillé après deux ans. J’anticipe de pouvoir refaire du 5-contre-5 dans quatre semaines, et puis du 1-contre-1. Après ça, ça devrait aller plus vite. J’ai tout fait sauf du 5-contre-5 et du 1-contre-1. J’ai déjà repris confiance en mon corps. »