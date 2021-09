Le grand retour de Klay Thompson sera au Chase Center

Comme James Wiseman, Klay Thompson devra se contenter d’exercices individuels pour la reprise de l’entraînement la semaine prochaine. Dix mois après sa rupture d’un tendon d’Achille, le shooteur des Warriors n’est pas totalement rétabli et son retour est plutôt programmé aux alentours de fin décembre. Interrogé jeudi sur ce retour, Steve Kerr prévient que ce sera au Chase Center, une salle où Klay Thompson n’a encore jamais joué !

« Je ne suis pas naïf, j’y ai pensé » confirme le coach dans le TK Show, qui estime que ce retour à la compétition sera riche en émotions. « La lumière est enfin au bout du tunnel, et je ne cesse de penser au moment il va fouler le parquet du Chase Center pour la première fois. Ce sera tellement émouvant. »

Fin décembre, les Warriors recevront les Kings, les Grizzlies et les Nuggets, et il pourrait donc s’agir de l’un de ces matches… En attendant, Klay Thompson parfait sa préparation et la fin de sa convalescence.

« À le regarder tous les jours, il bouge vraiment bien. Il est en forme, il est heureux, et il est enthousiaste à l’idée de retrouver le terrain avec les gars. On pense à tout ce que Klay représente pour cette franchise, pour nos fans et à tout ce qu’il a traversé depuis deux ans. Il est enfin au bout du chemin, et il le ressent. Cela se voit dans sa démarche. Il est enthousiaste et il s’en rapproche. » Encore trois mois à attendre…