Preview 2021/22 | Les Grizzlies ne sont pas rassasiés

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, ce sont les Grizzlies du Tennessee qui sont à l’honneur. Qualifié in extremis en playoffs, après avoir battu les Spurs puis les Warriors au « play-in », Memphis compte encore jouer les trouble-fête dans la conférence Ouest.

Ja Morant et Jaren Jackson Jr, les deux jeunes stars choisies pour relancer la franchise du Tennessee, sont de nouveau en pleine santé et prêts à taper encore dans la fourmilière de la conférence Ouest. À noter la touche tricolore des Grizzlies, avec Killian Tillie et Yves Pons tous deux en « two-way contract ».

Un retour encourageant en playoffs

Vaincus lors du tout premier « play-in » de l’histoire par les Blazers, les Grizzlies ont ruminé leur échec alors que les Lakers emportaient le trophée dans la « bulle » de Disney. Après une très courte intersaison et la reprise pour Noël dernier, et malgré un coup de chaud de Ja Morant à 44 points d’entrée, Memphis a eu du mal à retrouver son rythme, défaits sur 6 de ses 8 premiers matchs, alors que le meneur se tordait cheville dès sa troisième sortie. Pas épargnée par les pépins, sans Jaren Jackson Jr, blessé au genou gauche dans la « bulle », et absent pendant la quasi totalité de la saison, la troupe de Taylor Jenkins a fait avec les moyens du bord, se concentrant sur ses forces, à savoir courir (17 points par match sur contre-attaque) et se battre sous les panneaux (15 points par match).

Parmi les meilleures défenses de la Ligue, avec un 7e rang à l’efficacité défensive, les Grizzlies ont fait front avec leur agressivité, à l’image de Dillon Brooks qui a défendu comme un possédé en fin de saison. Surtout, ils ont bien intégré la philosophie de Taylor Jenkins, qui va entrer dans sa troisième année à la tête des Grizz. Bien entouré par ses vétérans, Jonas Valanciunas sous les panneaux et Kyle Anderson à l’aile, Ja Morant a donc réussi à qualifier Memphis en playoffs après trois ans de vache maigre.

Une marge de progression en interne

À part l’échange entre Jonas Valanciunas et Steven Adams sous les panneaux, Memphis n’a pas souhaité modifier son effectif outre mesure. Les dirigeants ont d’ailleurs connu un été étrange, multipliant les échanges sans réel intérêt sportif, afin de récupérer un maximum de seconds tours de Draft.

Mais après tout, pourquoi changer une équipe qui progresse ? Très important offensivement, surtout en l’absence de Jaren Jackson Jr., Valanciunas va manquer dans l’attaque des Grizzlies mais Steven Adams peut de son côté renforcer encore la défense, et solidifier aussi le rebond. De plus, ses écrans devraient fournir plus de largesses à Ja Morant, mais aussi aux De’Anthony Melton, Desmond Bane, Tyus Jones ou Kyle Anderson, pour attaquer le cercle et créer des situations favorables pour leurs coéquipiers.

La marge de progression des Grizzlies est donc à trouver en interne, à commencer par Jaren Jackson Jr. Limité à 16 matchs seulement la saison passée, l’ailier fort de Memphis a pu bénéficier d’une intersaison complète pour se remettre au niveau et s’il parvient à retrouver son rendement d’avant sa blessure, aux alentours des 17 points, 5 rebonds et 40% à 3-points, les Grizzlies pourraient entrer dans une nouvelle dimension. Si son tandem Morant – Jackson peut reprendre son ascension, Memphis n’aura plus qu’à « arrondir les angles » et affiner ses rotations autour de son duo de stars.

C’est un gros « si » vu que JJJ a tout de même manqué la bagatelle de 101 rencontres sur ses trois premières saisons professionnelles, mais cette nouvelle campagne qui s’annonce aura au moins le mérite de constater, une bonne fois pour toutes, si Memphis peut compter sur l’ancien de Michigan State sur le long terme…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Ziaire Williams (Draft), Santi Aldama (Draft), Steven Adams (Pelicans), Kris Dunn (Hawks), Jarrett Culver (Wolves), Yves Pons

Re-signatures : Killian Tillie

Départs : Jonas Valanciunas (Pelicans), Grayson Allen (Bucks), Justise Winslow (Clippers), Juancho Hernangomez (Celtics)

LE JOUEUR À SUIVRE : Jaren Jackson Jr.

Si Ja Morant sera toujours le leader de cette équipe, et que sa progression vers un statut de superstar (et une participation au All-Star Game ?) pourrait faire passer un cap aux Grizzlies, c’est surtout l’état de forme et la production de Jaren Jackson Jr. qui semble capable de permettre à Memphis de faire un bond dans la hiérarchie.

Intérieur moderne par excellence, capable de tout faire défensivement tout en écartant le jeu en attaque, l’ancien Spartan doit désormais éviter l’infirmerie pour aider ses camarades à assumer leurs ambitions.

Individuellement et collectivement, cette campagne est donc cruciale pour Jaren Jackson Jr, d’autant qu’il arrive au terme de son contrat rookie. S’il n’est pas prolongé d’ici là, il devrait ainsi être free agent protégé à l’issue de la saison. Et son rendement déterminera sans doute si les Grizzlies continuent de miser sur lui pour accompagner Ja Morant dans leur ascension vers les sommets, ou si le club doit finalement miser sur quelqu’un d’autre…

MOYENNE D’ÂGE : 24 ans

MASSE SALARIALE : 115,7 millions de dollars (29e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

En pleine santé, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant retrouvent leurs automatismes et Memphis prend un bien meilleur départ que l’an passé. Deuxième équipe plus jeune derrière le Thunder, les Grizzlies jouent décomplexés et continuent d’appuyer sur l’accélérateur à la moindre occasion. En défense, ils se permettent également d’exercer une pression qui fatigue leurs adversaires, et qu’ils arrivent à maintenir avec un banc plus profond.

Sur sa dynamique des derniers playoffs, Ja Morant passe encore un cap dans sa jeune carrière et se dirige vers sa première sélection au match des étoiles, une récompense logique pour le leader de Memphis, plus que jamais calé dans le peloton de tête de la conférence Ouest. Dans la lignée de leur progression constante ces dernières saisons, les Grizzlies s’installent durablement dans le Top 8 avec une rotation complémentaire et dure au mal, à l’image des guerriers Dillon Brooks et Steven Adams, qui forment un duo défensif redouté.

De nouveau qualifiés en playoffs, mais plus facilement que lors de la dernière saison avec des jeunes joueurs comme Desmond Bane et De’Anthony Melton, mais aussi Brandon Clarke et Xavier Tillman qui ne cessent de progresser dans le système méritocratique de Taylor Jenkins, les Grizz n’ont pas l’avantage du terrain mais sont un adversaire qu’aucun favori n’a vraiment envie d’affronter au premier tour. Leur avenir semble en tout cas doré avec la deuxième plus petite masse salariale (après Oklahoma City) et la possibilité d’ajouter des armes à leur noyau dur.

LE PIRE SCÉNARIO

Poursuivi par la malédiction, Jaren Jackson Jr. ne parvient pas à se tenir éloigné de l’infirmerie et, sans lui, Ja Morant doit en faire plus, ce qui l’amène lui aussi à accumuler les petits pépins. La colonne vertébrale des Grizzlies est atteinte et leur irrésistible progression est mise entre parenthèse. Encore une fois…

Malgré tous les efforts des autres joueurs de la rotation, vétérans et jeunes qui profitent de nouvelles opportunités et responsabilités, Memphis ne parvient pas à tenir le rythme imposé par ses concurrents de la conférence Ouest. Le rookie Ziaire Williams se révèle bien trop tendre, et frêle physiquement, pour tenir les contacts rugueux de la Grande Ligue. Tout comme Killian Tillie qui voit ressurgir des fantômes de ses blessures passées.

Trop souvent absents, ou simplement limités, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. ne peuvent assumer leur statut de jeune leaders et les Grizzlies sont contraints d’hiberner dans leur tanière, en plein été. Bonjour les maux de tête !

