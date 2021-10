Preview 2021/22 | Les Knicks de Tom Thibodeau seront-ils à la hauteur du défi ?

Comme chaque année, Basket USA vous propose une présentation de la saison NBA à venir, franchise par franchise, sous la forme d’un compte à rebours, de la 30e place à notre favori pour le titre de champion. Aujourd’hui, c’est au tour des Knicks, eux qui ont conservé l’ossature qui a fait leur succès en 2020/21, sous la coupe de Tom Thibodeau. Le tout en recrutant deux éléments de choix, Kemba Walker et Evan Fournier, afin de continuer sur leur dynamique du précédent exercice en apportant d’autres menaces offensives qui devraient leur faire du bien.

Enfin ! Après un nombre incalculable d’échecs et de déboires pendant de longues années, New York a retrouvé le haut de l’affiche. Rappelez-vous, il y a seulement deux ans de ça, l’emblématique franchise new-yorkaise s’apprêtait à débuter sa campagne avec David Fizdale aux commandes, l’entraîneur multipliant les expérimentations avant de se faire virer et de laisser derrière lui un champ de ruines (ou presque).

L’ultime rebondissement d’un long chemin de croix, entamé il y a maintenant 22 ans, au lendemain des Finals disputées par les joueurs de « Big Apple ». Car après la prise de pouvoir de Leon Rose en tant que président, en mars 2020, le destin des Knicks, qui sortaient d’une septième saison consécutive sans playoffs et d’une triste 12e place à l’Est, semble enfin avoir basculé à l’arrivée de Tom Thibodeau, de retour sur un banc NBA à l’été 2020.

Une saison régulière belle et surprenante

Le technicien s’est ainsi montré à la hauteur du défi en bricolant une équipe de guerriers avec les moyens du bord. Une équipe qui s’est épanouie dans la conférence Est, derrière un leader qui s’est affirmé au fil des semaines, Julius Randle, l’autre homme fort de la saison passée. Avec les renforts de deux de ses soldats historiques, Taj Gibson puis Derrick Rose en cours de saison, la progression d’un RJ Barrett et l’éclosion d’Immanuel Quickley, « Thibs » a ainsi réussi à sortir les Knicks de leur torpeur.

La saison régulière 2020/21 aura ainsi été une belle réussite, puisque les Knicks ont terminé à la 4e place de l’Est avec un bilan de 41 victoires pour 31 défaites. C’est seulement la deuxième fois sur les vingt dernières saisons que les New-Yorkais terminent un exercice à plus de 55% de victoires.

Julius Randle aura été un leader remarquable, en répondant aux besoins de son équipe au scoring, à la passe ou au rebond, pour être logiquement auréolé du titre de MIP (24.1 points, à 45.6% au tir, 41.1% à 3-points, 10.2 rebonds, 6 passes décisives en 37 minutes en moyenne sur 71 matchs) et d’une sélection au All-Star Game.

Derrière cette meute façonnée à son image, intense en défense et appliquée en attaque, Tom Thibodeau a pour sa part hérité du trophée de coach de l’année en conclusion de ce retour en grâce, devançant notamment Monty Williams, futur finaliste avec les Suns.

Cap sur les playoffs

Deux récompenses qui en disent long sur l’accomplissement réalisé par les Knicks la saison dernière, malgré un revers 4-1 au premier tour face à Atlanta malgré l’avantage du terrain. Les troupes de Tom Thibodeau ont assurément manqué de rotation, de force de frappe offensive et sans doute un peu d’expérience aussi.

Fort de ce constat, et dans la volonté de poursuivre sur cette dynamique, le « front-office » new-yorkais a conservé son ossature et récupéré Kemba Walker, ainsi qu’Evan Fournier, piqué à Boston pour remplacer Reggie Bullock. Deux joueurs qui devraient apporter dans le scoring, avec un gros pari sur Kemba Walker, new-yorkais d’origine capable de gros standards s’il est épargné par les blessures.

Le reste de l’effectif a peu bougé, en attendant le retour du bondissant Mitchell Robinson pour apporter de la densité et de la dissuasion, au même titre que Nerlens Noel et Taj Gibson qui ont tous les deux prolongé cet été. Cette stabilité représentera un atout pour Tom Thibodeau en début de saison.

Toujours est-il que la barre fixée la saison passée, à la quatrième place de la conférence Est, reste extrêmement haute et qu’il faudra donc une grande régularité à ces Knicks pour faire mieux en 2021/22. L’objectif sera également de concrétiser une bonne saison régulière par une campagne de playoffs digne de ce nom.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Quentin Grimes (Draft), Miles McBride (Draft), Kemba Walker (Thunder), Evan Fournier (Celtics).

Re-signatures : Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel, Taj Gibson.

Départs : Reggie Bullock (Mavericks), Elfrid Payton (Suns), Frank Ntilikina (Mavericks), Norvel Pelle, Theo Pinson.

LE JOUEUR À SUIVRE : EVAN FOURNIER

Au Magic depuis 2014, Evan Fournier a fait un crochet par Boston sur la deuxième partie de saison dernière, et le voilà désormais à New York, dans un club ambitieux soumis à une pression constante.

Mais le Français n’a pas peur des défis, alors qu’il aura un rôle important dans une franchise mythique, notamment pour contribuer à soulager Julius Randle. Surtout, il pourra enfin s’épanouir dans une équipe qui va se battre pour jouer les premières rôles à l’Est, après avoir cravaché pendant des années pour arracher un spot en playoffs.

À bientôt 29 ans, et fort d’une campagne olympique où il a le leader offensif des Bleus, marquant notamment les esprits dans le « money-time » du premier match de poules remporté face à Team USA, Evan Fournier arrive dans la forme de sa vie pour relever le défi de sa carrière.

Comme il l’a déjà confié, il sait que les standards vont être élevés avec un coach comme Tom Thibodeau qui va le pousser, tant en attaque qu’en défense, dans une franchise où la pression peut également être très pesante au quotidien. Le défi reste pour le moins enthousiasmant. À Evan Fournier d’aider les Knicks à passer un cap.

MOYENNE D’ÂGE : 26 ans

MASSE SALARIALE : 121 millions de dollars (26e sur 30)

LE SCÉNARIO IDÉAL

La franchise poursuit sa renaissance, derrière la communion retrouvée avec les fans du Madison Square Garden. Dans cette atmosphère électrique, les Knicks continuent de jouer les poils à gratter aux portes du Top 4 de l’Est, avec un Julius Randle plus que jamais en mission, et une paire Walker-Fournier qui a rapidement trouvé sa place.

L’ensemble peut sembler juste face aux grosses écuries de la ligue mais l’agressivité des New-Yorkais en défense contribue à atténuer l’écart, d’autant que les recrues offrent également davantage de solutions offensives.

Toujours aussi solides en défense, mieux armés en attaque et portés par un fort sentiment de revanche suite à leur correction face aux Hawks au premier tour des playoffs 2021, les troupes de Tom Thibodeau arrivent cette fois en phases finales avec le couteau entre les dents, et tout devient alors possible…

LE PIRE SCÉNARIO

Les problèmes physiques de Kemba Walker se manifestent rapidement, le meneur étant obligé de rater beaucoup de matchs pour reposer ses genoux. De quoi perturber l’équilibre du groupe.

Surtout que l’effet de surprise de la saison dernière est passé, et que Julius Randle est beaucoup mieux contenu par les adversaires, l’ailier fort ayant de plus en plus tendance à forcer pour faire la différence. Petit à petit, le collectif s’étiole donc et Tom Thibodeau n’arrive pas à retrouver la magie de la dernière campagne, alors que l’exigence permanente du coach finit également par peser sur son groupe, qui ne verra même pas les playoffs.

